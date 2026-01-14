Yoksulluk, çocukların temel gıdaya erişimini kısıtlıyor

“Yoksulluk ve sosyal dışlanma yaşayan çocuk sayısı 8 milyon. Peki yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı? Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı sağlık istatistiklerine göre derinleşen yoksulluk çocukların beslenme alışkanlıklarına yansıyor. O rapora göre ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli beslenemediği, et balık sebze meyve gibi temel gıdalara ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların dörtte üçü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği düzeyin oldukça altında. 15 yaş ve üzeri bireylerde bile beslenme oranının Avrupa Birliği ülkelerinin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Tablo böyle, ama belli ki daha çok konuşmamız gerekiyor”