Yoksulluk, çocukların temel gıdaya erişimini kısıtlıyor
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, yoksulluğun çocuklardaki yansıması oldu. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, yoksulluğun çocuklardaki yansıması oldu.
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, derinleşen yoksulluğun çocukların beslenme alışkanlıklarına nasıl yansıdığını da ortaya çıkardı.
Buna göre, ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümü yeterli ve dengeli beslenemiyor. Çocuklar, temel gıdalara dahi erişemiyor.
Çocukların dörtte üçünün balığı haftada bir kez bile tüketemediğinin altını çizen gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı:
“Yoksulluk ve sosyal dışlanma yaşayan çocuk sayısı 8 milyon. Peki yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı? Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı sağlık istatistiklerine göre derinleşen yoksulluk çocukların beslenme alışkanlıklarına yansıyor. O rapora göre ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli beslenemediği, et balık sebze meyve gibi temel gıdalara ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların dörtte üçü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği düzeyin oldukça altında. 15 yaş ve üzeri bireylerde bile beslenme oranının Avrupa Birliği ülkelerinin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Tablo böyle, ama belli ki daha çok konuşmamız gerekiyor”