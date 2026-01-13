https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/uyusturucu-sorusturmasi-oktay-kaynarca-ve-emel-muftuoglu-hakkinda-yeni-gelisme-1102712605.html

Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yeni gelişme

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması talep... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan altı kişi hakimliğe sevk edildi. Savcılık, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol talep etti.

