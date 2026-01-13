https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/uyusturucu-sorusturmasi-oktay-kaynarca-ve-emel-muftuoglu-hakkinda-yeni-gelisme-1102712605.html
Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yeni gelişme
13.01.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan altı kişi hakimliğe sevk edildi. Savcılık, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol talep etti.
Uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yeni gelişme
18:47 13.01.2026 (güncellendi: 19:04 13.01.2026)
Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan altı kişi hakimliğe sevk edildi.
Savcılık, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol talep etti.