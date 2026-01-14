https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinan-unlu-sarkici-emel-muftuoglunun-ifadesi-ortaya-1102740464.html

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest kalan ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti. Ünlü isim, "Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır" dedi.Uyuşturucu madde kullanmıyorumMüftüoğlu ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, Murat Gülibrahimoğlu ile "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıklarından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını dile getirdi.Yılda iki kez Kıbrıs'a gideriz Müftüoğlu, ifadesinde şunları aktardı:"Hüseyin Köksal isimli şahısla yılda iki kez bütçe ayırıp (sadece aralık ayında) Kıbrıs'a gideriz. Kendisinden elden para almadım. Fuhuş suçuna aracılık etmedim. Rabia Karaca'nın ifadesinde belirttiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Emel yakın arkadaştır. Murat'ın Emel'e çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. Riva'da bulunan restoranda akşamları gizli bir şekilde kumar oynanır. Emel Müftüoğlu masa kurup kumar oynatır.' şeklindeki ifadesini kısmi kabul ediyorum. Murat, yakın arkadaşımdır, kumar oynamaz. Riva'daki yer mangal yeridir. Burada oyun oynadım. Ben bu uçağa binmedimSelen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu, ben tatile gittiğim için Murat'tan casino çipi aldı.' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir.' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrardan belirtmek isterim ki ben bu uçağa binmedim."

