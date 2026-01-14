https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/usta-sanatci-zihni-goktaydan-hayranlarini-uzen-haber-1102727522.html

Usta sanatçı Zihni Göktay'dan hayranlarını üzen haber: Ameliyat edildi

Usta sanatçı Zihni Göktay'dan hayranlarını üzen haber: Ameliyat edildi

Sputnik Türkiye

Bir süredir huzurevinde kalan ünlü sanatçı Zihni Göktay, çıktığı turnede kaza geçirerek kalça kemiğini kırdı. Yakınları ise ünlü ismin düştükten sonra... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T10:48+0300

2026-01-14T10:48+0300

2026-01-14T11:58+0300

yaşam

zihni göktay

hastane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104191/38/1041913844_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_463fe6beb03abdd394b45e556c5f11b6.jpg

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü isim düşerek kalça kemiğini kırdı. Ameliyat olan Göktay'ın tedavisi devam ediyor. Hemen hastaneye kaldırılmadığı iddiası Cumhuriyet'in haberine göre, organizasyonunu Deha Yapım’ın yaptığı “Zihni Göktay ve Cihat Tamer İle Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösteri için Ankara’ya giden usta oyuncu Göktay mola verdikleri tesiste düştü. Usta oyuncunun hastaneye kaldırılması gerekirken oyunun sahneleneceği kültür merkezine götürüldüğü iddia edildi.Oyunu sandalyeden kalkmadan sahnelediOyunu sandalyeden kalkmadan sahneleyen Göktay, sonra hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı. Maltepe Üniversite Hastanesi’nde ameliyat olan Göktay’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakın çevresi usta oyuncunun hastaneye götürülmeden sahneye çıkarılmasını 'ihmal' olarak değerlendirdi.Huzurevinde kaldığı için çok konuşulmuştuEşinin ölümünün ardından evinin de kentsel dönüşüme girmesiyle Göktay bir süredir yaşamını huzurevinde yaşamını sürdürüyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/unlu-tiyatrocu-zihni-goktay-neden-huzurevine-yerlestigini-anlatti-1101412089.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zihni göktay, hastane