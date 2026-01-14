Türkiye
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan hayranlarını üzen haber: Ameliyat edildi

10:48 14.01.2026 (güncellendi: 11:58 14.01.2026)
Bir süredir huzurevinde kalan ünlü sanatçı Zihni Göktay, çıktığı turnede kaza geçirerek kalça kemiğini kırdı. Yakınları ise ünlü ismin düştükten sonra hastaneye götürülmeden sahneye çıkarıldığını iddia etti.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü isim düşerek kalça kemiğini kırdı. Ameliyat olan Göktay'ın tedavisi devam ediyor.

Hemen hastaneye kaldırılmadığı iddiası

Cumhuriyet'in haberine göre, organizasyonunu Deha Yapım’ın yaptığı “Zihni Göktay ve Cihat Tamer İle Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösteri için Ankara’ya giden usta oyuncu Göktay mola verdikleri tesiste düştü. Usta oyuncunun hastaneye kaldırılması gerekirken oyunun sahneleneceği kültür merkezine götürüldüğü iddia edildi.

Oyunu sandalyeden kalkmadan sahneledi

Oyunu sandalyeden kalkmadan sahneleyen Göktay, sonra hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı. Maltepe Üniversite Hastanesi’nde ameliyat olan Göktay’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakın çevresi usta oyuncunun hastaneye götürülmeden sahneye çıkarılmasını 'ihmal' olarak değerlendirdi.

Huzurevinde kaldığı için çok konuşulmuştu

Eşinin ölümünün ardından evinin de kentsel dönüşüme girmesiyle Göktay bir süredir yaşamını huzurevinde yaşamını sürdürüyordu.
Zihni Göktay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
YAŞAM
Ünlü tiyatrocu Zihni Göktay, neden huzurevine yerleştiğini anlattı
29 Kasım 2025, 15:08
