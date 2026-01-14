Türkiye
Ürdünlü uzman: Avrupa'nın Grönland hamlesi NATO'nun dağılmasına yol açabilir
Ürdünlü uzman: Avrupa’nın Grönland hamlesi NATO’nun dağılmasına yol açabilir
Batı medyasının Almanya ve İngiltere’nin Grönland’a askeri birlik göndermeye hazırlandığı haberlerini değerlendiren Ürdünlü araştırmacı Beşar Jarar, bunun... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Batı’nın çeşitli medya organlarında, özellikle Bloomberg’de yer alan haberlere göre Almanya ve İngiltere, Grönland’a ve genel olarak Arktik bölgesine yönelik güvenliği sağlama ve bölgede askeri varlığı artırma amacıyla adaya kendi birliklerini göndermeye hazırlanıyor. Daha önce başta ABD olmak üzere Batılı yetkililer, Grönland’ın çevresinde yoğunlaştığı iddia edilen Rusya ve Çin’e ait suüstü ve denizaltı unsurlarına dikkat çekerek, adanın “tehdit altında” olduğu yönünde çok kez üst düzeyde açıklamalar yapmıştı.Ürdünlü Amerikan politikaları araştırmacısı Beşar Carrar, söz konusu haberleri değerlendirdiği açıklamasında, bunun gerçek bir askeri operasyona işaret etmediğini belirtti.
Ürdünlü uzman: Avrupa’nın Grönland hamlesi NATO’nun dağılmasına yol açabilir

18:12 14.01.2026
Batı medyasının Almanya ve İngiltere’nin Grönland’a askeri birlik göndermeye hazırlandığı haberlerini değerlendiren Ürdünlü araştırmacı Beşar Jarar, bunun gerçek bir operasyon niyetinden çok Avrupa kamuoyuna verilmiş bir mesaj olduğunu, olası bir askeri hamlenin ise NATO için ‘ölümcül’ sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Ürdünlü Amerikan politikaları araştırmacısı Beşar Carrar, söz konusu haberleri değerlendirdiği açıklamasında, bunun gerçek bir askeri operasyona işaret etmediğini belirtti.
Bunlar sadece Avrupa kamuoyuna yönelik mesajlar. Gerçek bir askeri operasyon yürütme niyetine işaret etmiyorlar. Avrupa Birliği’nin bu bağlamda manevra alanı sınırlı. AB’nin bu konuda gerçekte neredeyse hiçbir seçeneği yok. Nesnel bir değerlendirme yapıldığında, NATO’nun belkemiğini oluşturan ABD silahlı kuvvetlerinin büyüklüğü herkesçe biliniyor.
Avrupa’nın Grönland’da atacağı herhangi bir askeri adım, NATO için, Transatlantik ilişkilerin geleceğini belirleyecek bu kırılma anında ölümcül bir hükme dönüşebilir. Buradan çıkış yolu ise muhtemelen Avrupa’nın itibarını korumasına imkan verecek bir anlaşma şeklinde ortaya çıkacak.
DÜNYA
ABD'nin Grönland'ı 'alma' planının maliyeti 700 milyar dolar
16:38
