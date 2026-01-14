https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/urdunlu-uzman-avrupanin-gronland-hamlesi-natonun-dagilmasina-yol-acabilir-1102741880.html

Ürdünlü uzman: Avrupa’nın Grönland hamlesi NATO’nun dağılmasına yol açabilir

Sputnik Türkiye

14.01.2026

2026-01-14T18:12+0300

2026-01-14T18:12+0300

2026-01-14T18:12+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102698984_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_eb7c97c2ffc4bab685479430c10de8c9.jpg

Batı’nın çeşitli medya organlarında, özellikle Bloomberg’de yer alan haberlere göre Almanya ve İngiltere, Grönland’a ve genel olarak Arktik bölgesine yönelik güvenliği sağlama ve bölgede askeri varlığı artırma amacıyla adaya kendi birliklerini göndermeye hazırlanıyor. Daha önce başta ABD olmak üzere Batılı yetkililer, Grönland’ın çevresinde yoğunlaştığı iddia edilen Rusya ve Çin’e ait suüstü ve denizaltı unsurlarına dikkat çekerek, adanın “tehdit altında” olduğu yönünde çok kez üst düzeyde açıklamalar yapmıştı.Ürdünlü Amerikan politikaları araştırmacısı Beşar Carrar, söz konusu haberleri değerlendirdiği açıklamasında, bunun gerçek bir askeri operasyona işaret etmediğini belirtti.

2026

