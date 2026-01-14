https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlu-oyuncu-ufuk-bayraktarin-ilk-hakim-karsisina-cikiyor-11-yil-3-ay-hapis-cezasi-isteniyor-1102728264.html

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın ilk hakim karşısına çıkıyor: 11 yıl 3 ay hapis cezası isteniyor

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın ilk hakim karşısına çıkıyor: 11 yıl 3 ay hapis cezası isteniyor

Beyoğlu'nda bir mekandan para istediği ve iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 11 yıl 3 aya kadar... 14.01.2026

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırdığı rolle tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bayraktar, bir mekandan haraç istemekle ve iş yerini sahibi darp etmekle suçlanıyor. 11 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyorBeyoğlu'nda bir iş yerinden haraç istediği ve kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bayraktar hakkında hazırlanan iddianamede, , Bayraktar’ın bir işletmeye giderek sahibiyle görüştüğü, işletmenin korunması karşılığında para talep ettiği öne sürülmüştü. İşletme sahibinin bu talebi kabul etmemesi üzerine Bayraktar’ın, “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” şeklinde sözler söylediği ve ardından yumrukla saldırdığı iddia edilmişti.

