Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın ilk hakim karşısına çıkıyor: 11 yıl 3 ay hapis cezası isteniyor
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın ilk hakim karşısına çıkıyor: 11 yıl 3 ay hapis cezası isteniyor
Beyoğlu'nda bir mekandan para istediği ve iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 11 yıl 3 aya kadar...
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırdığı rolle tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bayraktar, bir mekandan haraç istemekle ve iş yerini sahibi darp etmekle suçlanıyor. 11 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyorBeyoğlu'nda bir iş yerinden haraç istediği ve kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bayraktar hakkında hazırlanan iddianamede, , Bayraktar’ın bir işletmeye giderek sahibiyle görüştüğü, işletmenin korunması karşılığında para talep ettiği öne sürülmüştü. İşletme sahibinin bu talebi kabul etmemesi üzerine Bayraktar’ın, “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” şeklinde sözler söylediği ve ardından yumrukla saldırdığı iddia edilmişti.
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın ilk hakim karşısına çıkıyor: 11 yıl 3 ay hapis cezası isteniyor

11:25 14.01.2026
Beyoğlu'nda bir mekandan para istediği ve iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkıyor
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırdığı rolle tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bayraktar, bir mekandan haraç istemekle ve iş yerini sahibi darp etmekle suçlanıyor.

11 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor

Beyoğlu'nda bir iş yerinden haraç istediği ve kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Bayraktar hakkında hazırlanan iddianamede, , Bayraktar’ın bir işletmeye giderek sahibiyle görüştüğü, işletmenin korunması karşılığında para talep ettiği öne sürülmüştü. İşletme sahibinin bu talebi kabul etmemesi üzerine Bayraktar’ın, “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” şeklinde sözler söylediği ve ardından yumrukla saldırdığı iddia edilmişti.
Ufuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
YAŞAM
Ezel dizisiyle tanınmıştı: Oyuncu Ufuk Bayraktar için 'yağma' suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi
3 Ekim 2025, 14:50
