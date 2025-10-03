https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ezel-dizisiyle-taninmisti-oyuncu-ufuk-bayraktar-icin-yagma-sucundan-12-yila-kadar-hapsi-istendi-1099888591.html
Ezel dizisiyle tanınmıştı: Oyuncu Ufuk Bayraktar için 'yağma' suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında '“İş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
Ezel dizisindeki 'Ramiz Dayı' karakterinin gençliğini canlandırdığı rolle tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında mekan bastığı ve haraç istediği iddialarıyla ilgili sürdürülen soruşturma tamamlandı. Bayraktar hakkında “İş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.Gözaltına alınmıştıBayraktar, Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınmış yağma suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ünlü isme yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza şartı konulmuştu. Bayraktar ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları reddetmişti.
