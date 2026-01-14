https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ukraynada-yolsuzluk-operasyonu-timosenkonun-partisinin-ofisinde-arama-1102716876.html
Ukrayna'da yolsuzluk operasyonu: Timoşenko’nun partisinin ofisinde arama
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun liderliğini yaptığı... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T00:34+0300
2026-01-14T00:34+0300
2026-01-14T00:53+0300
Ukrayna'da yolsuzluk operasyonu: Timoşenko’nun partisinin ofisinde arama
00:34 14.01.2026 (güncellendi: 00:53 14.01.2026)
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun liderliğini yaptığı ‘Batkivşçina Partisi’nin ofisinde arama başlattı. Operasyonun, yasa dışı çıkar sağlama iddialarıyla başlatıldığı bildirildi.
Ukrayinska Pravda gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'nın önemli yolsuzlukla mücadele kurumları NABU ve SAP, eski başbakan Yuliya Timoşenko'nun liderliğini yaptığı ‘Batkivşçina (Vatan) Partisi’nin ofisinde arama gerçekleştirdi.
Haberde, “Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Batkivşçina Partisi’nin ofisinde aramalar yürütüyor” ifadesine yer verildi.
NABU ve SAP, daha önce yayınladıkları açıklamada, Yüksek Rada’daki siyasi partilerden birinin liderinin, bazı milletvekillerine belirli yasa tasarıları lehine oy kullanmaları karşılığında hukuka aykırı şekilde menfaat sağladığının ortaya çıkarıldığını duyurmuştu. Uzmanlar, söz konusu operasyonun bu olayla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.
Ukrayna medyası ayrıca, NABU ve SAP yetkililerinin, Vladimir Zelenskiy'nin partisi olan Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arahamia'nın da evinde arama yaptıklarını bildirdi.