Grönland: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
14.01.2026
Grönland'ın Sanayi, Ham Madde, Maden, Enerji, Kolluk Kuvvetleri ve Eşitlik Bakanı Naaja Nathanielsen, İngiltere Parlamentosunun Grönland Hakkında Tüm Partiler Parlamento Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.ABD'nin Grönland'ı ilhak etmesi ya da satın alması konusunun Grönland halkını endişelendirdiğini kaydeden Nathanielsen, şu ifadeleri kullandı:Grönland'ın ABD'li maden şirketleri ve yatırımcılara açık olduğunu vurgulayan Nathanielsen, şöyle konuştu:
Grönlandlı Bakan Naaja Nathanielsen, ABD'nin ilhak ya da satın alma söylemlerinin halkta gelecek kaygısı yarattığını belirterek, "Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok" dedi.
Grönland'ın Sanayi, Ham Madde, Maden, Enerji, Kolluk Kuvvetleri ve Eşitlik Bakanı Naaja Nathanielsen, İngiltere Parlamentosunun Grönland Hakkında Tüm Partiler Parlamento Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.
ABD'nin Grönland'ı ilhak etmesi ya da satın alması konusunun Grönland halkını endişelendirdiğini kaydeden Nathanielsen, şu ifadeleri kullandı:
"Bu konu, gelecek hakkında büyük bir endişe konusu. İnsanlar uyumakta zorlandıklarını söylüyorlar. Evlerde konuşulan temel konu bu. Halk bunun etkisini hissediyor. Siyasi seviyede ise tüm partiler bu konuda çok net. Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok. Bu bizim amaçladığımız veya olmaya çalıştığımız bir şey değil. Biz sadece işbirliği için çalışıyoruz. Kendimizi Amerikalı olarak görmüyoruz ve Danimarka Krallığı'nın parçası olmaktan mutluyuz."
Grönland'ın ABD'li maden şirketleri ve yatırımcılara açık olduğunu vurgulayan Nathanielsen, şöyle konuştu:
ABD'nin müttefikiyiz. ABD tarafından ilhak edilmek veya satın alınmak konusunda bir basın toplantısı düzenlemek, yapmak isteyeceğimiz bir şey değildi. Bu bizim hak ettiğimiz bir şey değil. ABD'nin Grönland konusundaki tek düşüncesi ulusal güvenlikle ilgili. Biz bunu tartışmaya hazırız. Ayrıca madenlere de ulaşmaya çalışıyorlar. Bunu da tartışmaya açığız. Kendimizi ABD'yle savaşta bulan ülke olmayacağız.