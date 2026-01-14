https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ugandada-secim-krizi-ulkede-asker-sokaga-indi-internet-kesildi-1102742458.html
Uganda'da seçim krizi: Ülkede asker sokağa indi, internet kesildi
Uganda'da seçim krizi: Ülkede asker sokağa indi, internet kesildi
Sputnik Türkiye
Uganda’da yarın yapılacak genel seçimler öncesinde internet erişimi ülke genelinde kısıtlandı, başkent Kampala başta olmak üzere birçok bölgede askerler... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T18:46+0300
2026-01-14T18:46+0300
2026-01-14T18:46+0300
dünya
afrika
uganda
uganda i̇letişim komisyonu (ucc)
seçim
seçim yasası
seçim sonuçları
yerel seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102742169_0:10:1142:652_1920x0_80_0_0_544e4ed0590785f1f382f95e700eb3c2.jpg
Milyonlarca Ugandalı, yarın yapılacak seçimlerde sandık başına gidecek.Seçim öncesi, yetkililer ülke genelinde interneti kesti, mobil hizmetleri sınırlandırdı. Başkent Kampala başta olmak üzere birçok bölgede askerler sokağa indi.Birleşmiş Milletler, internetin kapatılmasını 'derin endişe verici' olarak nitelendirerek, bilgiye ve iletişime açık erişimin önemine dikkat çekti.Açıklamada, özgür ve adil seçimler için iletişim ve bilgiye erişimin temel bir unsur olduğu vurgulandı. BM, tüm Ugandalıların kendi geleceklerini ve ülkelerinin geleceğini şekillendirme sürecine katılabilmesi gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/myanmarda-darbe-sonrasi-ilk-genel-secim-65-bolgede-oy-islemi-iptal-1102298925.html
uganda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102742169_109:0:1033:693_1920x0_80_0_0_3aa981554db2f928d72d93ef092fc96e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrika, uganda, uganda i̇letişim komisyonu (ucc), seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim
afrika, uganda, uganda i̇letişim komisyonu (ucc), seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim
Uganda'da seçim krizi: Ülkede asker sokağa indi, internet kesildi
Uganda’da yarın yapılacak genel seçimler öncesinde internet erişimi ülke genelinde kısıtlandı, başkent Kampala başta olmak üzere birçok bölgede askerler sokaklara konuşlandırıldı. Birleşmiş Milletler, ülkede seçim sürecine ilişkin endişelerini paylaştı.
Milyonlarca Ugandalı, yarın yapılacak seçimlerde sandık başına gidecek.
Seçim öncesi, yetkililer ülke genelinde interneti kesti, mobil hizmetleri sınırlandırdı. Başkent Kampala başta olmak üzere birçok bölgede askerler sokağa indi.
Birleşmiş Milletler, internetin kapatılmasını 'derin endişe verici' olarak nitelendirerek, bilgiye ve iletişime açık erişimin önemine dikkat çekti.
Açıklamada, özgür ve adil seçimler için iletişim ve bilgiye erişimin temel bir unsur olduğu vurgulandı. BM, tüm Ugandalıların kendi geleceklerini ve ülkelerinin geleceğini şekillendirme sürecine katılabilmesi gerektiğini belirtti.