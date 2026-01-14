https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ugandada-secim-krizi-ulkede-asker-sokaga-indi-internet-kesildi-1102742458.html

Uganda'da seçim krizi: Ülkede asker sokağa indi, internet kesildi

Uganda'da seçim krizi: Ülkede asker sokağa indi, internet kesildi

Uganda'da yarın yapılacak genel seçimler öncesinde internet erişimi ülke genelinde kısıtlandı, başkent Kampala başta olmak üzere birçok bölgede askerler... 14.01.2026

Milyonlarca Ugandalı, yarın yapılacak seçimlerde sandık başına gidecek.Seçim öncesi, yetkililer ülke genelinde interneti kesti, mobil hizmetleri sınırlandırdı. Başkent Kampala başta olmak üzere birçok bölgede askerler sokağa indi.Birleşmiş Milletler, internetin kapatılmasını 'derin endişe verici' olarak nitelendirerek, bilgiye ve iletişime açık erişimin önemine dikkat çekti.Açıklamada, özgür ve adil seçimler için iletişim ve bilgiye erişimin temel bir unsur olduğu vurgulandı. BM, tüm Ugandalıların kendi geleceklerini ve ülkelerinin geleceğini şekillendirme sürecine katılabilmesi gerektiğini belirtti.

