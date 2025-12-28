https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/myanmarda-darbe-sonrasi-ilk-genel-secim-65-bolgede-oy-islemi-iptal-1102298925.html

Myanmar'da darbe sonrası ilk genel seçim: 65 bölgede oy işlemi iptal

Myanmar’da darbe sonrası ilk genel seçim: 65 bölgede oy işlemi iptal

Myanmar’da halk, 1 Şubat 2021’deki askeri darbenin ardından ilk kez genel seçimler için sandık başına gitti. Ordu destekli USDP partisinin birçok bölgede ‘rakipsiz’ olduğu kaydedilirken 65 bölgede oy işlemi iptal edildi.

Yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işlemi, ülkedeki çatışmalar ve ağır güvenlik önlemleri altında yürütülüyor. Dört haftaya yayılacak seçimlerin ilk aşaması bugün yapılırken, ikinci ve üçüncü tur oylamaların 11 Ocak ve 25 Ocak 2026’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.Suu Çii hala tutuklu2020 seçimlerini ezici çoğunlukla kazanan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) lideri Aung San Suu Çii, darbeden bu yana tutuklu bulunuyor. Partisi ise resmen feshedilmiş durumda. Bu nedenle seçimlere, ordu karşıtı siyasi partiler katılamıyor.Ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi’nin (USDP), en fazla adayla seçime girdiği ve birçok bölgede rakipsiz olduğu belirtiliyor. BM raportöründen eleştirilerBM Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, askeri yönetimin düzenlediği oylamaya uluslararası toplumun meşruiyet tanımaması çağrısında bulundu. Andrews, ‘Sivilleri bombalayan, siyasetçileri hapse atan ve her türlü muhalefeti suç sayan bir cunta tarafından düzenlenen şey seçim değildir; bu, silah zoruyla sahnelenen bir absürt tiyatrodur’ ifadelerini kullandı.Elektronik oy makineleriSeçimler için Rusya, Çin, Belarus, Kazakistan, Kamboçya, Vietnam, Nikaragua ve Hindistan’dan gözlemcilerin Myanmar’a geldiği açıklandı. Yangon ve başkent Nepido’da sandık merkezleri gece boyunca güvenlik çemberine alındı. İlk kez kullanılan elektronik oy makinelerinin, geçersiz oy veya ‘yazılı aday’ seçeneğine izin vermediği belirtildi.Sonuç takvimi belirsizSeçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir takvim paylaşılmadı.

