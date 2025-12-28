Myanmar’da darbe sonrası ilk genel seçim: 65 bölgede oy işlemi iptal

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/myanmarda-darbe-sonrasi-ilk-genel-secim-65-bolgede-oy-islemi-iptal-1102298925.html
Myanmar’da halk, 1 Şubat 2021’deki askeri darbenin ardından ilk kez genel seçimler için sandık başına gitti. Ordu destekli USDP partisinin birçok bölgede ‘rakipsiz’ olduğu kaydedilirken 65 bölgede oy işlemi iptal edildi.
Yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işlemi, ülkedeki çatışmalar ve ağır güvenlik önlemleri altında yürütülüyor. Dört haftaya yayılacak seçimlerin ilk aşaması bugün yapılırken, ikinci ve üçüncü tur oylamaların 11 Ocak ve 25 Ocak 2026’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.Suu Çii hala tutuklu2020 seçimlerini ezici çoğunlukla kazanan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) lideri Aung San Suu Çii, darbeden bu yana tutuklu bulunuyor. Partisi ise resmen feshedilmiş durumda. Bu nedenle seçimlere, ordu karşıtı siyasi partiler katılamıyor.Ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi’nin (USDP), en fazla adayla seçime girdiği ve birçok bölgede rakipsiz olduğu belirtiliyor. BM raportöründen eleştirilerBM Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, askeri yönetimin düzenlediği oylamaya uluslararası toplumun meşruiyet tanımaması çağrısında bulundu. Andrews, ‘Sivilleri bombalayan, siyasetçileri hapse atan ve her türlü muhalefeti suç sayan bir cunta tarafından düzenlenen şey seçim değildir; bu, silah zoruyla sahnelenen bir absürt tiyatrodur’ ifadelerini kullandı.Elektronik oy makineleriSeçimler için Rusya, Çin, Belarus, Kazakistan, Kamboçya, Vietnam, Nikaragua ve Hindistan’dan gözlemcilerin Myanmar’a geldiği açıklandı. Yangon ve başkent Nepido’da sandık merkezleri gece boyunca güvenlik çemberine alındı. İlk kez kullanılan elektronik oy makinelerinin, geçersiz oy veya ‘yazılı aday’ seçeneğine izin vermediği belirtildi.Sonuç takvimi belirsizSeçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir takvim paylaşılmadı.
Yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işlemi, ülkedeki çatışmalar ve ağır güvenlik önlemleri altında yürütülüyor. Dört haftaya yayılacak seçimlerin ilk aşaması bugün yapılırken, ikinci ve üçüncü tur oylamaların 11 Ocak ve 25 Ocak 2026’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Toplam 330 seçim bölgesinin yalnızca yaklaşık üçte birinde
sandık kurulabildi. 65 bölgede ise güvenlik gerekçesiyle oy verme tamamen iptal edildi.
2020 seçimlerini ezici çoğunlukla kazanan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) lideri Aung San Suu Çii, darbeden bu yana tutuklu bulunuyor. Partisi ise resmen feshedilmiş durumda. Bu nedenle seçimlere, ordu karşıtı siyasi partiler katılamıyor.
Ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi’nin (USDP), en fazla adayla seçime girdiği ve birçok bölgede rakipsiz olduğu belirtiliyor.
BM raportöründen eleştiriler
BM Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, askeri yönetimin düzenlediği oylamaya uluslararası toplumun meşruiyet tanımaması çağrısında bulundu. Andrews, ‘Sivilleri bombalayan, siyasetçileri hapse atan ve her türlü muhalefeti suç sayan bir cunta tarafından düzenlenen şey seçim değildir; bu, silah zoruyla sahnelenen bir absürt tiyatrodur’ ifadelerini kullandı.
İnsan hakları örgütlerine göre, darbeden bu yana ülkede yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetti,
3.5 milyon kişi yerinden edildi ve 22 milyon insan insani yardıma muhtaç durumda. Siyasi suçlamalarla tutuklu bulunanların sayısının 22 bini aştığı bildiriliyor.
Seçimler için Rusya, Çin, Belarus, Kazakistan, Kamboçya, Vietnam, Nikaragua ve Hindistan’dan gözlemcilerin Myanmar’a geldiği açıklandı. Yangon ve başkent Nepido’da sandık merkezleri gece boyunca güvenlik çemberine alındı. İlk kez kullanılan elektronik oy makinelerinin, geçersiz oy veya ‘yazılı aday’ seçeneğine izin vermediği belirtildi.
Seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir takvim paylaşılmadı.