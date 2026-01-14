https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abdnin-iranla-ticaret-yapan-ulkelere-ek-vergi-karari-turkiyeyi-nasil-etkiler-1102734173.html

ABD'nin İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi kararı Türkiye’yi nasıl etkiler?

ABD'nin İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi kararı Türkiye’yi nasıl etkiler?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ticaret yapan ülkelere ABD ile olan tüm ticari işlemlerde yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Peki bu karar... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T14:28+0300

2026-01-14T14:28+0300

2026-01-14T14:31+0300

görüş

türkiye

abd

donald trump

abd

i̇ran

türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav)

tüi̇k

vergi

ticaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464032_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_ac6f6d56b427eac7e8a86cb5725ba77b.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medyası üzerinden “Derhal yürürlüğe girmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan tüm ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan tüm ticari işlemler için yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyecektir. Bu karar kesin ve nihai niteliktedir” açıklamasını yaptı. Peki Türkiye’nin İran ile arasındaki ticaret hacmi ne kadar? Trump’ın açıklamaları ne anlama geliyor? Yüzde 25 ek vergi kararı Türkiye’yi nasıl etkiler? Türkiye’ye çıktısı ne olur? Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran, Sputnik Türkiye’ye anlattı.Türkiye-İran arasındaki ticaret hacmi ne kadar?TÜİK verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’nin İran’a yaptığı ihracat 3,23 milyar dolar, bu ülkeden gerçekleştirdiği ithalat ise 2,45 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 5,68 milyar dolara ulaştı. Verilere göre Türkiye’nin İran’a başlıca ihraç kalemlerini makineler ve aksamları, plastik ve çeşitli kimyasal ürünler, tarım ürünleri ile metal cevherleri oluşturuyor. 2019 Mayıs öncesinde ise İran’dan yapılan ithalatta ise petrol ve petrol ürünleri doğalgaz, metal ürünleri ve tarım ürünleri öne çıktı.‘Türkiye'nin rekabet gücünü zayıflatır ve iyi olmaz’Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran, Trump’ın ‘İran’la ticaret yapana yüzde 25 ek vergi’ kararının Türkiye’nin rekabet gücünü zayıflatacağını söyledi:‘Vergi uygulanırsa ilişkilerde sorun olacak bir alan açılmış olur’TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran, ABD’nin ek vergi uygulamasının ilişkilerde sorun olacak bir alan yaratacağını aktardı:“Benim beklentim yüzde 15'i, Türkiye'ye ilan ettiği vergiyi şey yapmıştı, Türkiye'ye daha hoşgörülü davranmıştı. Yani bu sefer de bu yüzde 25'i tam mı uygular, nasıl uygular, uygulama kuralları nelerdir? Tamamen ham bilgi sahibiyiz şu anda, beyan ötesinde bir şey yok. Yüzde 40'a giden bir vergi Türkiye ile Amerika arasındaki ihracat ve hacmini dağıtır, hırpalar. Bir de bizim bir iddiamız var, 100 milyar dolar çıkma iddiamız. Onun için bu büyük bizi şey yapar, ilişkilerimizde bir sorun olacak bir alan açmış olur.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/trump-irana-yonelik-eylemlerinin-amacini-acikladi-zafer-1102728382.html

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

türkiye, abd, donald trump, abd, i̇ran, türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav), tüi̇k, vergi, ticaret