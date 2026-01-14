https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abdnin-iranla-ticaret-yapan-ulkelere-ek-vergi-karari-turkiyeyi-nasil-etkiler-1102734173.html
ABD'nin İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi kararı Türkiye’yi nasıl etkiler?
14.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medyası üzerinden “Derhal yürürlüğe girmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan tüm ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan tüm ticari işlemler için yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyecektir. Bu karar kesin ve nihai niteliktedir” açıklamasını yaptı. Peki Türkiye’nin İran ile arasındaki ticaret hacmi ne kadar? Trump’ın açıklamaları ne anlama geliyor? Yüzde 25 ek vergi kararı Türkiye’yi nasıl etkiler? Türkiye’ye çıktısı ne olur? Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran, Sputnik Türkiye’ye anlattı.
Türkiye-İran arasındaki ticaret hacmi ne kadar?
TÜİK verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’nin İran’a yaptığı ihracat 3,23 milyar dolar, bu ülkeden gerçekleştirdiği ithalat ise 2,45 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 5,68 milyar dolara ulaştı. Verilere göre Türkiye’nin İran’a başlıca ihraç kalemlerini makineler ve aksamları, plastik ve çeşitli kimyasal ürünler, tarım ürünleri ile metal cevherleri oluşturuyor. 2019 Mayıs öncesinde ise İran’dan yapılan ithalatta ise petrol ve petrol ürünleri doğalgaz, metal ürünleri ve tarım ürünleri öne çıktı.
‘Türkiye'nin rekabet gücünü zayıflatır ve iyi olmaz’
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran, Trump’ın ‘İran’la ticaret yapana yüzde 25 ek vergi’ kararının Türkiye’nin rekabet gücünü zayıflatacağını söyledi:
“Bizim yani İran ile aşağı yukarı toplam yani toplam karşılıklı ticaretimiz 6 milyar dolar civarında. Yani 4 milyar satıp 2 milyarlık alıyoruz. Amerika'ya ticaretimiz 16 milyar dolar. Amerika'ya bir ticaretimizin temeli sanayi malları olduğu için MFN bazlı, yani Most Favourite Nation, yüzde 2 yüzde 3 civarında düşük bir vergisi var. Buna Trump bir de yüzde 15 ilave etmişti. Hatırlarsınız, bütün ülkeleri ilan etti. Orada da Türkiye'ye düşen pay yüzde 15 olmuştu. Yani demek ki bizim Amerika'ya verdiğimiz kabaca yüzde 17, yüzde 18'lik bir vergi var. Şimdi yüzde 25 ilave ettiğiniz zaman bu yüzde 40'ın üzerine çıkıyor. Bu tabii Türkiye'nin rekabet gücünü zayıflatır ve iyi olmaz.”
‘Vergi uygulanırsa ilişkilerde sorun olacak bir alan açılmış olur’
TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran, ABD’nin ek vergi uygulamasının ilişkilerde sorun olacak bir alan yaratacağını aktardı:
“Benim beklentim yüzde 15'i, Türkiye'ye ilan ettiği vergiyi şey yapmıştı, Türkiye'ye daha hoşgörülü davranmıştı. Yani bu sefer de bu yüzde 25'i tam mı uygular, nasıl uygular, uygulama kuralları nelerdir? Tamamen ham bilgi sahibiyiz şu anda, beyan ötesinde bir şey yok. Yüzde 40'a giden bir vergi Türkiye ile Amerika arasındaki ihracat ve hacmini dağıtır, hırpalar. Bir de bizim bir iddiamız var, 100 milyar dolar çıkma iddiamız. Onun için bu büyük bizi şey yapar, ilişkilerimizde bir sorun olacak bir alan açmış olur.”
“İran'la yürüttüğümüz doğalgaz anlaşmaları risk altına girer mi? Yani onu yapabilmek öyle kolay bir şey değil. Öyle olacağını düşünmek doğru değil bence. Daha kuralları bilmiyoruz, kime uygular bilmiyoruz, ama bu vergiyi uygularsa Türkiye açısından sıkıntı doğar.”