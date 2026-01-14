https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/turkiye-kupasi-maci-ardindan-okan-buruk-singoyu-atletico-madrid-macina-hazir-hale-getirmeyi-1102720527.html
Türkiye Kupası maçı ardından Okan Buruk: 'Taraftarlar hiç merak etmesin, onları mutlu edecek oyuncuları alacağız'
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Fethiyespor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk
Türkiye Kupası maçı ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fethiye İlçe Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk transfer sorusuna şu cevabı verdi:Tribünden düşerek yaralanan taraftara geçmiş olsun dileğinde bulunan Buruk, kendilerini iyi bir şekilde misafir eden Fethiye halkına ile karşılaşmayı soğuk havaya rağmen takip eden taraftara teşekkür etti.Rakiplerinin iyi savunma yaptığını ve golü bulmakta zorlandıklarını aktaran Buruk, "Girdiğimiz pozisyonları atamadık. Penaltı kaçtı. Çok fazla gol kaçtı. Maçın son bölümünde Fethiyespor'un yaptığı savunmayı aşmayı başardık. 2 golle öne geçtik. Son dakikalarda yediğimiz golle sahadan 2-1 galip ayrıldık. Bir yandan oyuncularımızın maçı kazanması için çaba sarf ettik bir yandan da yaptığım değişikliklerle 4 gün sonraki önemli lig maçı ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oyuncularımı korumaya çalıştım." diye konuştu.Skoru fazla düşünmeden oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldığını dile getiren Buruk, karşılaşmanın genel olarak güzel geçtiğini ifade etti.Bir gazetecinin Singo'nun sakatlığıyla ilgili sorusu üzerine Buruk, şöyle konuştu:Icardi'nin performansından memnun olduğunu anlatan Buruk, maç oynama süresinin artması için 90 dakika sahada tuttuğunu belirtti.'Uğurcan, cumartesi günü sahada olacak'Okan Buruk, bir gazetecinin "Uğurcan ile ilgili spekülasyonlar var, durumu nedir?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:
SON HABERLER
07:23 14.01.2026 (güncellendi: 07:44 14.01.2026)
Türkiye Kupası maçı ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fethiye İlçe Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Buruk transfer sorusuna şu cevabı verdi:
"Transferle ilgili başkanımız da bir açıklama yaptı. Transfer yapacağız tabii ki, çalışmalar sürüyor. Galatasaray kadrosuna gerçekten iyi oyuncular almamız gerekiyor. Çünkü önemli oyunculara sahibiz, yaz döneminde de önemli oyuncular aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyunculara gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz."
"Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'niye istiyorsunuz' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor. Bu konuda gerçekten bizim çok yoğun çalışmamız var. Çok fazla oyuncuyla ilgili fikirlerimizi söylüyoruz, görüşmeler sürüyor."
"Hiçbir şekilde maddi anlamda hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular gelecek. Mesajını vereyim. Emin olmadığımız oyuncuları almayalım. Yanlış transfer yapmayalım. Yazın buna dikkat ettik 5'te 5. Galatasaray'ın genlerinde var istemek. Yoğun çalışma sürüyor. Hiçbir şeye bakmadan bu transferler yapılacak. Gönülleri rahat olsun."
Tribünden düşerek yaralanan taraftara geçmiş olsun dileğinde bulunan Buruk, kendilerini iyi bir şekilde misafir eden Fethiye halkına ile karşılaşmayı soğuk havaya rağmen takip eden taraftara teşekkür etti.
Rakiplerinin iyi savunma yaptığını ve golü bulmakta zorlandıklarını aktaran Buruk, "Girdiğimiz pozisyonları atamadık. Penaltı kaçtı. Çok fazla gol kaçtı. Maçın son bölümünde Fethiyespor'un yaptığı savunmayı aşmayı başardık. 2 golle öne geçtik. Son dakikalarda yediğimiz golle sahadan 2-1 galip ayrıldık. Bir yandan oyuncularımızın maçı kazanması için çaba sarf ettik bir yandan da yaptığım değişikliklerle 4 gün sonraki önemli lig maçı ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oyuncularımı korumaya çalıştım." diye konuştu.
Skoru fazla düşünmeden oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldığını dile getiren Buruk, karşılaşmanın genel olarak güzel geçtiğini ifade etti.
Bir gazetecinin Singo'nun sakatlığıyla ilgili sorusu üzerine Buruk, şöyle konuştu:
"Singo'nun uzun bir sakatlık dönemi oldu. En risksiz bir şekilde sahaya döndürmek istedik. Devre arası da onun en güçlü şeklide dönmesi için fırsat oldu. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlayacağını düşünüyoruz. Durumuna göre Gaziantep maçında her şey iyi giderse kadrodaki oyunculardan biri olabilir. Atletico Madrid maçına hazır hale getirmeyi istiyoruz."
Icardi'nin performansından memnun olduğunu anlatan Buruk, maç oynama süresinin artması için 90 dakika sahada tuttuğunu belirtti.
'Uğurcan, cumartesi günü sahada olacak'
Okan Buruk, bir gazetecinin "Uğurcan ile ilgili spekülasyonlar var, durumu nedir?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:
"Süper Kupa'da bir maç Günay bir maç Uğurcan'ı oynatmak için planlama yapmıştık. Oyuncularımız hep oynamayı istiyor. Hepsi bizim için çok önemli ve değerli. Bütün oyunculara bu süreleri veriyoruz. Fenerbahçe finaline Günay'la başladık. Biz bu maçları paylaştırmak istedik 2 oyuncumuza. Bunun dışında bir şey yok. Konuşulan, yazılan, anlatılanlara çok fazla önem vermemek gerekiyor. Bugün de buraya getirmedik çünkü cumartesi günü oynayacağımız maçta Uğurcan oynayacak. Bir kaleci antrenörümüz ile İstanbul'da bıraktık. Kaleci hocamızla orada çalışıyor. Uğurcan, cumartesi günü sahada olacak."