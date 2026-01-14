https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/turkiye-kupasi-maci-ardindan-okan-buruk-singoyu-atletico-madrid-macina-hazir-hale-getirmeyi-1102720527.html

Türkiye Kupası maçı ardından Okan Buruk: 'Taraftarlar hiç merak etmesin, onları mutlu edecek oyuncuları alacağız'

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Fethiyespor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk

Türkiye Kupası maçı ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fethiye İlçe Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk transfer sorusuna şu cevabı verdi:Tribünden düşerek yaralanan taraftara geçmiş olsun dileğinde bulunan Buruk, kendilerini iyi bir şekilde misafir eden Fethiye halkına ile karşılaşmayı soğuk havaya rağmen takip eden taraftara teşekkür etti.Rakiplerinin iyi savunma yaptığını ve golü bulmakta zorlandıklarını aktaran Buruk, "Girdiğimiz pozisyonları atamadık. Penaltı kaçtı. Çok fazla gol kaçtı. Maçın son bölümünde Fethiyespor'un yaptığı savunmayı aşmayı başardık. 2 golle öne geçtik. Son dakikalarda yediğimiz golle sahadan 2-1 galip ayrıldık. Bir yandan oyuncularımızın maçı kazanması için çaba sarf ettik bir yandan da yaptığım değişikliklerle 4 gün sonraki önemli lig maçı ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oyuncularımı korumaya çalıştım." diye konuştu.Skoru fazla düşünmeden oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldığını dile getiren Buruk, karşılaşmanın genel olarak güzel geçtiğini ifade etti.Bir gazetecinin Singo'nun sakatlığıyla ilgili sorusu üzerine Buruk, şöyle konuştu:Icardi'nin performansından memnun olduğunu anlatan Buruk, maç oynama süresinin artması için 90 dakika sahada tuttuğunu belirtti.'Uğurcan, cumartesi günü sahada olacak'Okan Buruk, bir gazetecinin "Uğurcan ile ilgili spekülasyonlar var, durumu nedir?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

