Trump 'misilleme' hakkında konuştu: 'O yüzden daha iyi davranmaları gerek'
Trump 'misilleme' hakkında konuştu: 'O yüzden daha iyi davranmaları gerek'
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme tehdidine yanıt vererek ülkenin nükleer kapasitesinin kalmadığını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD saldırılarına misilleme yapacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.Bir muhabirin İran’ın misilleme tehdidini hatırlatması üzerine Trump, İran’ın benzer söylemleri daha önce de dile getirdiğini, ülkenin artık nükleer kapasitesinin kalmadığını öne sürerek, bu nedenle İran’ın 'daha iyi davranması gerektiğini' ifade etti.Ayrıca yine gazetecilerin "İran liderlerine bir mesajınız var mı?" sorusuna yanıt veren Trump, şöyle konuştu:
Trump 'misilleme' hakkında konuştu: 'O yüzden daha iyi davranmaları gerek'

Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın misilleme tehdidine yanıt vererek ülkenin nükleer kapasitesinin kalmadığını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD saldırılarına misilleme yapacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.
Bir muhabirin İran’ın misilleme tehdidini hatırlatması üzerine Trump, İran’ın benzer söylemleri daha önce de dile getirdiğini, ülkenin artık nükleer kapasitesinin kalmadığını öne sürerek, bu nedenle İran’ın 'daha iyi davranması gerektiğini' ifade etti.
Ayrıca yine gazetecilerin "İran liderlerine bir mesajınız var mı?" sorusuna yanıt veren Trump, şöyle konuştu:

"Mesaj şu ki, insanlık göstermeleri gerekiyor. Büyük bir sorunları var ve umarım insanları öldürmeyeceklerdir. Bana kalırsa çok kötü davrandılar, ama bu henüz doğrulanmadı."

