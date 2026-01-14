Trump 'misilleme' hakkında konuştu: 'O yüzden daha iyi davranmaları gerek'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/trump-misilleme-hakkinda-konustu-o-yuzden-daha-iyi-davranmalari-gerek-1102717700.html
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın misilleme tehdidine yanıt vererek ülkenin nükleer kapasitesinin kalmadığını savundu. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD saldırılarına misilleme yapacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.Bir muhabirin İran’ın misilleme tehdidini hatırlatması üzerine Trump, İran’ın benzer söylemleri daha önce de dile getirdiğini, ülkenin artık nükleer kapasitesinin kalmadığını öne sürerek, bu nedenle İran’ın 'daha iyi davranması gerektiğini' ifade etti.Ayrıca yine gazetecilerin "İran liderlerine bir mesajınız var mı?" sorusuna yanıt veren Trump, şöyle konuştu:
"Mesaj şu ki, insanlık göstermeleri gerekiyor. Büyük bir sorunları var ve umarım insanları öldürmeyeceklerdir. Bana kalırsa çok kötü davrandılar, ama bu henüz doğrulanmadı."