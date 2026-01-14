https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/trump-misilleme-hakkinda-konustu-o-yuzden-daha-iyi-davranmalari-gerek-1102717700.html

Trump 'misilleme' hakkında konuştu: 'O yüzden daha iyi davranmaları gerek'

Trump 'misilleme' hakkında konuştu: 'O yüzden daha iyi davranmaları gerek'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın misilleme tehdidine yanıt vererek ülkenin nükleer kapasitesinin kalmadığını savundu. 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T02:10+0300

2026-01-14T02:10+0300

2026-01-14T02:10+0300

dünya

donald trump

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464032_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_ac6f6d56b427eac7e8a86cb5725ba77b.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD saldırılarına misilleme yapacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.Bir muhabirin İran’ın misilleme tehdidini hatırlatması üzerine Trump, İran’ın benzer söylemleri daha önce de dile getirdiğini, ülkenin artık nükleer kapasitesinin kalmadığını öne sürerek, bu nedenle İran’ın 'daha iyi davranması gerektiğini' ifade etti.Ayrıca yine gazetecilerin "İran liderlerine bir mesajınız var mı?" sorusuna yanıt veren Trump, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpa-irana-yardim-soruldu-bunu-kendiniz-cozmeniz-gerekecek-1102715755.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, abd