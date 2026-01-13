Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpa-irana-yardim-soruldu-bunu-kendiniz-cozmeniz-gerekecek-1102715755.html
Trump'a 'İran'a yardım' soruldu: 'Bunu kendiniz çözmeniz gerekecek'
Trump'a 'İran'a yardım' soruldu: 'Bunu kendiniz çözmeniz gerekecek'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD müttefiklerine İran’dan çekilmeleri gerektiğini savunurken, İran’a yardım iddialarıyla ilgili yorumu geçiştirdi ve Fed Başkanı... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T22:34+0300
2026-01-13T22:34+0300
dünya
abd
i̇ran
fed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464055_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7bfc45befb568ff09459430918f5f018.jpg
ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin ABD müttefiklerine İran'dan çekilmeleri yönünde tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusuna Trump, "Bence çekilmeliler" diye yanıt verdi.Ayrıca Trump, "İran'a yardım geliyor" sözlerinin anlamı sorulduğunda ise Trump şu yanıtı verdi: 'Umarım Powell yakında oradan ayrılır'Konuşmasının devamında Trump, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yakın gelecekte görevinden ayrılacağı umudunu taşıdığını söyledi. Trump gazetecilere, "Umarım Powell yakında oradan ayrılır" dedi.Trump, Powell'ın 'bazı sorunları' olduğunu söyleyerek, Fed başkanının ya ne yaptığını bilmediğini ya da 'ondan da beter halde' olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/rus-disislerinden-iranin-ic-siyasi-sureclerine-disaridan-mudahaleye-kinama-1102712110.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464055_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ac375e4e91c96f2063c3d6ed7cfa0ffd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, fed
abd, i̇ran, fed

Trump'a 'İran'a yardım' soruldu: 'Bunu kendiniz çözmeniz gerekecek'

22:34 13.01.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, ABD müttefiklerine İran’dan çekilmeleri gerektiğini savunurken, İran’a yardım iddialarıyla ilgili yorumu geçiştirdi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevden ayrılmasını umduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin ABD müttefiklerine İran'dan çekilmeleri yönünde tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusuna Trump, "Bence çekilmeliler" diye yanıt verdi.
Ayrıca Trump, "İran'a yardım geliyor" sözlerinin anlamı sorulduğunda ise Trump şu yanıtı verdi:
"Bunu kendiniz çözmeniz gerekecek. Üzgünüm."

'Umarım Powell yakında oradan ayrılır'

Konuşmasının devamında Trump, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yakın gelecekte görevinden ayrılacağı umudunu taşıdığını söyledi. Trump gazetecilere, "Umarım Powell yakında oradan ayrılır" dedi.
Trump, Powell'ın 'bazı sorunları' olduğunu söyleyerek, Fed başkanının ya ne yaptığını bilmediğini ya da 'ondan da beter halde' olduğunu sözlerine ekledi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
DÜNYA
Rus Dışişleri’nden İran'ın iç siyasi süreçlerine dışarıdan müdahaleye kınama
18:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала