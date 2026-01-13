https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpa-irana-yardim-soruldu-bunu-kendiniz-cozmeniz-gerekecek-1102715755.html
Trump'a 'İran'a yardım' soruldu: 'Bunu kendiniz çözmeniz gerekecek'
ABD Başkanı Donald Trump, ABD müttefiklerine İran’dan çekilmeleri gerektiğini savunurken, İran’a yardım iddialarıyla ilgili yorumu geçiştirdi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevden ayrılmasını umduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin ABD müttefiklerine İran'dan çekilmeleri yönünde tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusuna Trump, "Bence çekilmeliler" diye yanıt verdi.
Ayrıca Trump, "İran'a yardım geliyor" sözlerinin anlamı sorulduğunda ise Trump şu yanıtı verdi:
"Bunu kendiniz çözmeniz gerekecek. Üzgünüm."
'Umarım Powell yakında oradan ayrılır'
Konuşmasının devamında Trump, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yakın gelecekte görevinden ayrılacağı umudunu taşıdığını söyledi. Trump gazetecilere, "Umarım Powell yakında oradan ayrılır" dedi.
Trump, Powell'ın 'bazı sorunları' olduğunu söyleyerek, Fed başkanının ya ne yaptığını bilmediğini ya da 'ondan da beter halde' olduğunu sözlerine ekledi.