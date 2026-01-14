Türkiye
Trump, İran'a yönelik eylemlerinin amacını açıkladı: ‘Zafer’
Trump, İran'a yönelik eylemlerinin amacını açıkladı: 'Zafer'
ABD lideri Trump, İran'a yönelik eylemlerinin nihai hedefinin ‘zafer’ olduğunu söyledi, ancak bununla ne kastettiğini belirtmedi. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Trump, İran'a yönelik eylemlerinin amacını açıkladı: ‘Zafer’

11:23 14.01.2026
ABD lideri Trump, İran'a yönelik eylemlerinin nihai hedefinin ‘zafer’ olduğunu söyledi, ancak bununla ne kastettiğini belirtmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, İran’a yönelik eylemlerinin amacını açıkladı.
Trump, “Nihai hedef zaferdir. Kazanmayı çok seviyorum” ifadesini kullandı.
Zaferden ne kastettiğini belirtmeyen ABD lideri, Venezuela operasyonunu, IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi ve İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini ve İran'ın nükleer altyapısına yapılan saldırıyı örnek gösterdi.
Daha önce Trump, ABD basınına verdiği bir röportajda, İran’ın protestocuları idam etmeye başlaması halinde ABD’nin “çok sert adımlar” atacağını ifade etmişti.

İran’daki şiddet olayları

İran’da geçen yılın sonlarında, ulusal para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle protestolar patlak verdi. Bu durum toptan ve perakende fiyatlarını etkiledi ve döviz kurunda keskin dalgalanmalara neden oldu.
Protestolar, 8 Ocak'tan başlayarak şiddetlendi. 1979'da devrilen İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi’nin yaptığı açıklamalar da gerilimi tırmandırdı. Pehlevi, genel grev ve stratejik öneme sahip cadde ve binaların işgal edilmesi çağrısında bulundu ve Trump'tan İran’daki duruma müdahale etmesini talep etti.
Bazı İran şehirlerinde, gösteriler güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüştü ve mevcut siyasi sisteme karşı sloganlar atıldı. Her iki tarafta da kayıplar bildirildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halka ekonomik reformlara devam etme ve ortaya çıkan sorunları çözme sözü verdi ve huzursuzluğu organize etmekten ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu. Pezeşkiyan, vatandaşları, radikallerin gerçek taleplerinin yerini almasını engellemek için sokaklara çıkmaya çağırdı.
