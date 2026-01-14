https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-abden-irandaki-hedeflerle-ilgili-istihbarat-talep-etti-1102727141.html

‘ABD, AB'den İran'daki hedeflerle ilgili istihbarat talep etti’

‘ABD, AB'den İran'daki hedeflerle ilgili istihbarat talep etti’

Sputnik Türkiye

ABD yönetiminin Avrupa ülkelerinden, olası saldırılar için İran'daki hedeflere ilişkin istihbarat sağlaması talebinde bulunduğu belirtildi. 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T10:40+0300

2026-01-14T10:40+0300

2026-01-14T10:44+0300

dünya

abd

i̇ran

avrupa

avrupa birliği

washington post

donald trump

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/07/1065482363_0:0:855:481_1920x0_80_0_0_68b635a7df1304a9c801eee84eea5e1e.jpg

The Washington Post gazetesi, Avrupa yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Avrupalı mevkidaşlarından İran’daki hedeflere ilişkin istihbarat talep ettiğini yazdı.Yazıda, “İki Avrupalı ​​yetkili, Trump yönetiminin Pazartesi günü ülkelerinden, İran içindeki olası hedefler ile ilgili istihbarat paylaşmalarını istediğini söyledi” ifadesi kullanıldı.Bu yetkililerden biri, Trump'ın nükleer tesislere saldıracağına dair hiçbir işaret görmediklerini söyledi. Gazetenin kaynağı, ABD'nin İran'daki protestolar sırasında yaşanan şiddetten sorumlu tutulan örgüt ve güçlerin liderlerini hedef alma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.Daha önce Wall Street Journal, Wall Street Journal, ABD’li yetkililerin Başkan Donald Trump’ın sert açıklamaları sonrası İran’a yönelik muhtemel saldırı senaryolarını ve vurulabilecek hedefleri görüştüğünü aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/bati-medyasi-rusyanin-saldirilari-nedeniyle-ukrayna-son-dort-yilin-en-zor-durumunu-yasiyor-1102726779.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, avrupa, avrupa birliği, washington post, donald trump, saldırı