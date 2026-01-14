https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-abden-irandaki-hedeflerle-ilgili-istihbarat-talep-etti-1102727141.html
‘ABD, AB'den İran'daki hedeflerle ilgili istihbarat talep etti’
10:40 14.01.2026 (güncellendi: 10:44 14.01.2026)
ABD yönetiminin Avrupa ülkelerinden, olası saldırılar için İran'daki hedeflere ilişkin istihbarat sağlaması talebinde bulunduğu belirtildi.
The Washington Post gazetesi, Avrupa yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Avrupalı mevkidaşlarından İran’daki hedeflere ilişkin istihbarat talep ettiğini yazdı.
Yazıda, “İki Avrupalı yetkili, Trump yönetiminin Pazartesi günü ülkelerinden, İran içindeki olası hedefler ile ilgili istihbarat paylaşmalarını istediğini söyledi” ifadesi kullanıldı.
Bu yetkililerden biri, Trump'ın nükleer tesislere saldıracağına dair hiçbir işaret görmediklerini söyledi. Gazetenin kaynağı, ABD'nin İran'daki protestolar sırasında yaşanan şiddetten sorumlu tutulan örgüt ve güçlerin liderlerini hedef alma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.
Daha önce Wall Street Journal, Wall Street Journal, ABD’li yetkililerin Başkan Donald Trump’ın sert açıklamaları sonrası İran’a yönelik muhtemel saldırı senaryolarını ve vurulabilecek hedefleri görüştüğünü aktarmıştı
