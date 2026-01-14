https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/fransa-gronlandda-konsolosluk-acacagini-duyurdu-1102734041.html

Fransa Grönland'da konsolosluk açacağını duyurdu

Fransa Grönland'da konsolosluk açacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Fransız hükümeti, ABD'de Donald Trump hükümetinin istediği Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu. 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T14:20+0300

2026-01-14T14:20+0300

2026-01-14T14:20+0300

dünya

fransa

grönland

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102699024_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_ba661262f5d2d3737db96c36f7494177.jpg

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa merkezli bir radyoda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/trumptan-danimarkayi-tercih-eden-gronland-basbakanina-tehdit-buyuk-sorun-bekle-1102722773.html

fransa

grönland

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, grönland, abd