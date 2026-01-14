Türkiye
Fransa Grönland'da konsolosluk açacağını duyurdu
Fransa Grönland'da konsolosluk açacağını duyurdu
Fransız hükümeti, ABD'de Donald Trump hükümetinin istediği Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu. 14.01.2026
dünya
fransa
grönland
abd
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa merkezli bir radyoda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.
fransa
grönland
abd
fransa, grönland, abd
fransa, grönland, abd

Fransa Grönland'da konsolosluk açacağını duyurdu

14:20 14.01.2026
Grönland
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AA / Lokman Vural Elibol
Fransız hükümeti, ABD'de Donald Trump hükümetinin istediği Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa merkezli bir radyoda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.
Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.
Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.
Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.
