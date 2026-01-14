https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/fransa-gronlandda-konsolosluk-acacagini-duyurdu-1102734041.html
Fransa Grönland'da konsolosluk açacağını duyurdu
Fransa Grönland'da konsolosluk açacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Fransız hükümeti, ABD'de Donald Trump hükümetinin istediği Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T14:20+0300
2026-01-14T14:20+0300
2026-01-14T14:20+0300
dünya
fransa
grönland
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102699024_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_ba661262f5d2d3737db96c36f7494177.jpg
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa merkezli bir radyoda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/trumptan-danimarkayi-tercih-eden-gronland-basbakanina-tehdit-buyuk-sorun-bekle-1102722773.html
fransa
grönland
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102699024_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_921d7c1bbdc9411981b8fab176e08678.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, grönland, abd
Fransa Grönland'da konsolosluk açacağını duyurdu
Fransız hükümeti, ABD'de Donald Trump hükümetinin istediği Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa merkezli bir radyoda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.
Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.
Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.
Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.