https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/trabzonda-denize-havalimani-yapilacak-1102729947.html
Trabzon'da denize havalimanı yapılacak
Trabzon'da denize havalimanı yapılacak
Sputnik Türkiye
Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'na 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pist yapılacağını belirterek,"Yatırım programına aldık... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T12:58+0300
2026-01-14T12:58+0300
2026-01-14T12:58+0300
türki̇ye
trabzon
havalimanı
abdulkadir uraloğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/02/1055259844_0:58:616:405_1920x0_80_0_0_c762b4c6cd9357a504f41b9869c1e1df.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'de havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını, komşu kentinde havalimanı olmayan ilin kalmadığını dile getirdi.Trabzon'da denize havalimanı yapılacakBayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının yapımının devam ettiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/saglik-bakani-acikladi-havalimani-ve-avmlere-otomatik-sok-cihazlari-geliyor-1101483389.html
türki̇ye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/02/1055259844_0:0:616:462_1920x0_80_0_0_b538851b7782dcb64128524f6604c806.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trabzon, havalimanı, abdulkadir uraloğlu
trabzon, havalimanı, abdulkadir uraloğlu
Trabzon'da denize havalimanı yapılacak
Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'na 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pist yapılacağını belirterek,"Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi, temel atma ve kazma vurma aşamasındayız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'de havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını, komşu kentinde havalimanı olmayan ilin kalmadığını dile getirdi.
Trabzon'da denize havalimanı yapılacak
Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının yapımının devam ettiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:
"2026 yılı içinde onları açarak hizmete sunmuş olacağız. Trabzon Havalimanı, 58 havalimanımızdan biri. 2 bin 650 metre pist uzunluğuyla belli büyüklükteki uçakların inebileceği bir havalimanı. Gerek pist olarak gerekse terminal binalarını genişleme imkanı yok. 3 milyonun üzerinde yolcu sirkülasyonu söz konusu ve Doğu Karadeniz'deki en çok turist alan illerimizin başında. Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Yatırım programına aldık, ihalesini de yaptık, yer teslimi, temel atma ve kazma vurma aşamasındayız."Uraloğlu, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 2025'te 247 milyona ulaştığını, 2026'da bu sayının 260 milyonu geçmesini beklediklerini kaydetti.