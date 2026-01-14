Trabzon'da denize havalimanı yapılacak

"2026 yılı içinde onları açarak hizmete sunmuş olacağız. Trabzon Havalimanı, 58 havalimanımızdan biri. 2 bin 650 metre pist uzunluğuyla belli büyüklükteki uçakların inebileceği bir havalimanı. Gerek pist olarak gerekse terminal binalarını genişleme imkanı yok. 3 milyonun üzerinde yolcu sirkülasyonu söz konusu ve Doğu Karadeniz'deki en çok turist alan illerimizin başında. Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Yatırım programına aldık, ihalesini de yaptık, yer teslimi, temel atma ve kazma vurma aşamasındayız."Uraloğlu, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 2025'te 247 milyona ulaştığını, 2026'da bu sayının 260 milyonu geçmesini beklediklerini kaydetti.