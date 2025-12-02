https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/saglik-bakani-acikladi-havalimani-ve-avmlere-otomatik-sok-cihazlari-geliyor-1101483389.html
Sağlık Bakanı açıkladı: Havalimanı ve AVM'lere otomatik şok cihazları geliyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, otomatik şok cihazlarının havaalanı, AVM ve istasyonlar gibi insanların yoğun olduğu alanlarda bulundurulması için harekete... 02.12.2025
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, otomatik şok cihazlarının yaygınlaştırılması için çalışmaların hız kazandığını söyledi. Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Yaygınlaştırılması Programı'nda konuşan Bakan Memişoğlu, "Otomatik şok cihazlarının havaalanları, AVM'ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bulundurulmasını kademeli olarak artıracağız" dedi. Acil durumlarda hayat kurtaracakAcil durumlarda saniyelerin önemli olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi: Kalabalık alanlarda bulundurulacakBakan Memişoğlu, hazırlanılan OED Yönetmeliği'ye 2026-2028 yıllarını kapsayan stratejik plan çerçevesinde bu cihazların havalimanı, AVM ve istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bulundurulmasının da kademeli olarak artırılacağını vurguladı.
15:27 02.12.2025 (güncellendi: 15:47 02.12.2025)
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, otomatik şok cihazlarının yaygınlaştırılması için çalışmaların hız kazandığını söyledi. Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Yaygınlaştırılması Programı'nda konuşan Bakan Memişoğlu, "Otomatik şok cihazlarının havaalanları, AVM'ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bulundurulmasını kademeli olarak artıracağız" dedi.
Acil durumlarda hayat kurtaracak
Acil durumlarda saniyelerin önemli olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi:
Bu proje Türkiye'nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşiktir. Bugün tanıtımını yaptığımız otomatik şok cihazları kalp durması gibi müdahalenin saniyelerle ölçüldüğü anlarda ambulans ekibi ulaşana kadar vatandaşımızın hayata tutunmasını sağlayacak bir yaşam köprüsüdür. Aselsan imzalı bu yerli cihazlarımız kullanıcı dostu arayüzü, Türkçe sesli komut sistemi, sizi yönlendiren akıllı teknolojisiyle vatandaşlarımızı o anın kahramanı yapabilecek donanımdadır. Cihaz ritmi analiz eden şok gerekip gerekmediğine karar verir.
Kalabalık alanlarda bulundurulacak
Bakan Memişoğlu, hazırlanılan OED Yönetmeliği'ye 2026-2028 yıllarını kapsayan stratejik plan çerçevesinde bu cihazların havalimanı, AVM ve istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bulundurulmasının da kademeli olarak artırılacağını vurguladı.