Sağlık Bakanı açıkladı: Havalimanı ve AVM'lere otomatik şok cihazları geliyor

Sağlık Bakanı açıkladı: Havalimanı ve AVM'lere otomatik şok cihazları geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, otomatik şok cihazlarının havaalanı, AVM ve istasyonlar gibi insanların yoğun olduğu alanlarda bulundurulması için harekete... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, otomatik şok cihazlarının yaygınlaştırılması için çalışmaların hız kazandığını söyledi. Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Yaygınlaştırılması Programı'nda konuşan Bakan Memişoğlu, "Otomatik şok cihazlarının havaalanları, AVM'ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bulundurulmasını kademeli olarak artıracağız" dedi. Acil durumlarda hayat kurtaracakAcil durumlarda saniyelerin önemli olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi: Kalabalık alanlarda bulundurulacakBakan Memişoğlu, hazırlanılan OED Yönetmeliği'ye 2026-2028 yıllarını kapsayan stratejik plan çerçevesinde bu cihazların havalimanı, AVM ve istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bulundurulmasının da kademeli olarak artırılacağını vurguladı.

