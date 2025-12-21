https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/hindistanda-tren-kazasi-hizli-trenden-kacamayan-7-fil-hayatini-kaybetti-1102018830.html

Hindistan'da tren kazası: Hızlı trenden kaçamayan 7 fil hayatını kaybetti

Hindistan'da tren kazası: Hızlı trenden kaçamayan 7 fil hayatını kaybetti

Hindistan'ın Assam eyaletinde, yüksek hızlı bir trenin rayları geçen bir fil sürüsüne çarpması sonucu yavruların da aralarında olduğu 7 Asya fili öldü.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde hızlı bir trenin fil sürüsüne çarpması sonucu yedi vahşi Asya fili hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, Hojai bölgesinde cumartesi sabahı erken saatlerde meydana gelen kazada, yavru fillerin de aralarında olduğu yedi filin öldüğünü ve bir yavru filin yaralandığını bildirdi.Kuzeydoğu Sınır Demiryolu'ndan yapılan açıklamada, tren sürücüsünün onlarca fili fark ederek acil fren yaptığı, ancak bazı hayvanların yine de çarpışmadan kurtulamadığı belirtildi. Çarpışmanın ardından trenin beş vagonu raydan çıktı. Delhi'ye giden ekspres trendeki yolcular ve personelden yaralanan olmadığı kaydedildi.Kaza, belirlenmiş geçiş koridorunda olmadıKaza sonrası ölen filler veteriner hekimler tarafından muayene edildi ve gömüldü. Assam, yaklaşık 6 bin fil ile Hindistan'ın en büyük fil popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Yerel demiryolu hatlarının filler tarafından sıklıkla geçildiği biliniyor, ancak yetkililer cumartesi günkü kazanın, belirlenmiş bir fil geçiş koridorunda değil, başka bir noktada meydana geldiğini aktardı. Kazanın ardından bölgede tren seferleri iptal edildi veya yön değiştirdi.

