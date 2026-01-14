Tahliye olmuştu: Avukat Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Bugün dinlenen mağdurla tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum. Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim.