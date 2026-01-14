https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/tahliye-olmustu-avukat-rezan-epozdemirden-ilk-aciklama-1102745356.html
Tahliye olmuştu: Avukat Rezan Epözdemir'den ilk açıklama
Ünlü avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etme suçlamasıyla tutuklanmıştı.Yaklaşık 5 aydır cezaevinde olan Epözdemir hakkında bugün adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Tahliyenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:
Yaklaşık 5 aydır cezaevinde olan Epözdemir hakkında bugün adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Tahliyenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:
Bugün dinlenen mağdurla tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum. Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim.