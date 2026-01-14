https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/avukat-rezan-epozdemir-icin-tahliye-karari-verildi-1102738935.html

Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı verildi

Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı verildi

Sputnik Türkiye

Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı verildi. 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T17:02+0300

2026-01-14T17:02+0300

2026-01-14T17:13+0300

türki̇ye

rezan epözdemir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098578120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c59267b67bf3c5cc893c71f16b1c57c8.jpg

Rüşvete aracılık etme suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ağustos ayında tutuklanmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos günü gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos'ta "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 5 aydır cezaevinde olan Epözdemir hakkında bugün tahliye kararı verildi.Ne olmuştu? Rüşvet, FETÖ silahlı terör örgütüne yardım, siyasal ve askeri casusluk suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanmıştı. Mahkeme, savcılığın, terörle ilgili suçlamadan yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini ise reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/avukat-rezan-epozdemir-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1100153562.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rezan epözdemir tahliye, rezan epözdemir