Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı verildi
Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı verildi
Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı verildi. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Rüşvete aracılık etme suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ağustos ayında tutuklanmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos günü gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos'ta "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 5 aydır cezaevinde olan Epözdemir hakkında bugün tahliye kararı verildi.Ne olmuştu? Rüşvet, FETÖ silahlı terör örgütüne yardım, siyasal ve askeri casusluk suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanmıştı. Mahkeme, savcılığın, terörle ilgili suçlamadan yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini ise reddetmişti.
Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı verildi

17:02 14.01.2026 (güncellendi: 17:13 14.01.2026)
Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı verildi.
Rüşvete aracılık etme suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ağustos ayında tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos günü gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos'ta "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 5 aydır cezaevinde olan Epözdemir hakkında bugün tahliye kararı verildi.

Ne olmuştu?

Rüşvet, FETÖ silahlı terör örgütüne yardım, siyasal ve askeri casusluk suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanmıştı. Mahkeme, savcılığın, terörle ilgili suçlamadan yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini ise reddetmişti.
