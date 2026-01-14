Türkiye
Suudi Arabistan, Umman ve Katar, ABD’yi İran’a askeri müdahaleden kaçınmaya çağırdı
Suudi Arabistan, Umman ve Katar, ABD’yi İran’a askeri müdahaleden kaçınmaya çağırdı
ABD medyasına göre, Suudi Arabistan, Umman ve Katar, ABD'yi İran'a askeri müdahaleden kaçınmaya çağırırken, Washington'ın olası saldırısı küresel petrol... 14.01.2026
Suudi Arabistan, Umman ve Katar, Trump yönetimini İran'daki hükümeti devirmeye çalışmamaya çağırdı.ABD medyasının Arap Körfez ülkelerinden yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, üç devlet özel olarak Washington'ı İranlı yetkililere saldırmamaya çağırıyorlar; çünkü bunun küresel petrol piyasalarını ve ABD ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.Beyaz Saray, Tahran'a karşı ne tür bir askeri harekat planladığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak rapora göre, ABD'li yetkililer saldırının gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.
Suudi Arabistan, Umman ve Katar, ABD’yi İran’a askeri müdahaleden kaçınmaya çağırdı

02:16 14.01.2026
ABD medyasına göre, Suudi Arabistan, Umman ve Katar, ABD’yi İran’a askeri müdahaleden kaçınmaya çağırırken, Washington’ın olası saldırısı küresel petrol piyasaları ve ABD ekonomisi için risk olarak görülüyor.
Suudi Arabistan, Umman ve Katar, Trump yönetimini İran'daki hükümeti devirmeye çalışmamaya çağırdı.
ABD medyasının Arap Körfez ülkelerinden yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, üç devlet özel olarak Washington'ı İranlı yetkililere saldırmamaya çağırıyorlar; çünkü bunun küresel petrol piyasalarını ve ABD ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Beyaz Saray, Tahran'a karşı ne tür bir askeri harekat planladığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak rapora göre, ABD'li yetkililer saldırının gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.
