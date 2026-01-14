https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/suudi-arabistan-umman-ve-katar-abdyi-irana-askeri-mudahaleden-kacinmaya-cagirdi-1102717873.html
Suudi Arabistan, Umman ve Katar, ABD’yi İran’a askeri müdahaleden kaçınmaya çağırdı
Suudi Arabistan, Umman ve Katar, Trump yönetimini İran'daki hükümeti devirmeye çalışmamaya çağırdı.ABD medyasının Arap Körfez ülkelerinden yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, üç devlet özel olarak Washington'ı İranlı yetkililere saldırmamaya çağırıyorlar; çünkü bunun küresel petrol piyasalarını ve ABD ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.Beyaz Saray, Tahran'a karşı ne tür bir askeri harekat planladığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak rapora göre, ABD'li yetkililer saldırının gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.
Suudi Arabistan, Umman ve Katar, Trump yönetimini İran'daki hükümeti devirmeye çalışmamaya çağırdı.
ABD medyasının Arap Körfez ülkelerinden yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, üç devlet özel olarak Washington'ı İranlı yetkililere saldırmamaya çağırıyorlar; çünkü bunun küresel petrol piyasalarını ve ABD ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Beyaz Saray, Tahran'a karşı ne tür bir askeri harekat planladığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak rapora göre, ABD'li yetkililer saldırının gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.