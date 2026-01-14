https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/sicakliklar-hizla-dusuyor-bazi-illerde-yogun-kar-yagisi-icin-sari-kodlu-uyari-yapildi-bolge-bolge-1102718574.html

Sıcaklıklar hızla düşüyor, bazı illerde yoğun kar yağışı için sarı kodlu uyarı yapıldı: Bölge bölge hava durumu

Sıcaklıklar hızla düşüyor, bazı illerde yoğun kar yağışı için sarı kodlu uyarı yapıldı: Bölge bölge hava durumu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine batıda sıcaklıklar 6 derece artarken doğuda ise 5 derece azalacak. Bitlis, Erzurum, Mardin, Siirt, Şırnak... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T06:56+0300

2026-01-14T06:56+0300

2026-01-14T06:56+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102718710_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_c7440562372ff46e4596b00f0d933edc.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ocak Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, Bitlis, Erzurum, Mardin, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Muş ve Batman için sarı kodlu yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman, Siirt çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Meteorolojik uyarılarKuvvetli kar yağışı uyarısı: Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Fırtına uyarısı: Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Buzlanmaya dikkat: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışlı, İstanbul'un hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin (Sinop haric) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/valilikler-duyurdu-hangi-il-ve-ilcelerde-okullar-tatil-oldu-1102714484.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

14 ocak hava durumu, 14 ocak sarı kodlu uyarı yapılan iller, kar yağışı olan iller