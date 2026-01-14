Sıcaklıklar hızla düşüyor, bazı illerde yoğun kar yağışı için sarı kodlu uyarı yapıldı: Bölge bölge hava durumu
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine batıda sıcaklıklar 6 derece artarken doğuda ise 5 derece azalacak. Bitlis, Erzurum, Mardin, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Muş ve Batman için sarı kodlu yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul, Batı ve Doğu Karadeniz kıyılarında hafif yağmur etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ocak Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yoğun kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji, Bitlis, Erzurum, Mardin, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Muş ve Batman için sarı kodlu yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.
Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman, Siirt çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojik uyarılar
Kuvvetli kar yağışı uyarısı: Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Fırtına uyarısı: Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanmaya dikkat: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışlı, İstanbul'un hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA – 9°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 9°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA – 12°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA – 11°C – Çok bulutlu
ANTALYA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 10°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ – -3°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop haric) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SİNOP – 7°C – Çok bulutlu
ZONGULDAK – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 4°C – Çok bulutlu
RİZE – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SAMSUN – 6°C – Çok bulutlu
TRABZON – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – -8°C – Çok bulutlu
KARS – -8°C – Çok bulutlu
MALATYA – -2°C – Çok bulutlu
VAN – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.
BATMAN – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR – 4°C – Çok bulutlu
GAZİANTEP – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN – 4°C – Çok bulutlu