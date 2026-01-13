https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/valilikler-duyurdu-hangi-il-ve-ilcelerde-okullar-tatil-oldu-1102714484.html
Valilikler duyurdu: Hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu?
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
2026-01-13T21:15+0300
2026-01-13T21:15+0300
2026-01-13T22:13+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4492c4fab3499b402232d443bc51daf2.jpg
21:15 13.01.2026 (güncellendi: 22:13 13.01.2026)
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Valilikler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığını duyurdu.
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava eğitim-öğretimi vurdu.
Şırnak Valiliği, kent merkeziyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitimin yarın yapılamayacağını açıkladı.
Ordu’da ise Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda; Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Tunceli’de il genelinde üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim durduruldu.
Erzincan’da yoğun buzlanma ve don riski nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Giresun’da Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde tüm okullarda; merkezle Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köy okullarında eğitim yapılmayacak.
Gümüşhane’de ise il merkezi ve tüm ilçelerde, her tür ve derecedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Bingöl’de Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde yarın eğitim yapılmayacak. Van’da Muradiye, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde taşımalı eğitime, Çatak ilçesinde ise ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Ardahan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verilirken, Kars’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim yapılmayacak.
Sivas’ta Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde buzlanma ve don riski nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Malatya’da ise Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Pütürge, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Bayburt’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.