https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/savas-odasinda-yalnizim-trumpin-dramatik-bagis-e-postasi-1102732934.html

'Savaş odasında yalnızım': Trump’ın dramatik bağış e-postası

'Savaş odasında yalnızım': Trump’ın dramatik bağış e-postası

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerine gönderdiği dikkat çekici bir bağış e-postası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2026-01-14T13:47+0300

2026-01-14T13:47+0300

2026-01-14T13:47+0300

dünya

donald trump

abd

haberler

temsilciler meclisi

senato

instagram

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102732780_0:414:1321:1157_1920x0_80_0_0_d11c2ea41443c5d07bd2c6521f64432f.jpg

ABD’de Kasım 2026’da yapılacak ara seçimler, Trump açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Seçim sonuçları yalnızca ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’daki güç dengesini değil, aynı zamanda Trump’ın üçüncü kez azil edilip edilmeyeceğini de belirleyebilir.79 yaşındaki Trump, Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen bir Cumhuriyetçi Parti (GOP) toplantısında partililere seslenerek, 'Ara seçimleri kazanmamız lazım, çünkü kazanamazsak, yani, beni azletmek için mutlaka bir sebep bulurlar' ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medyaya sızan e-postaTrump’ın son bağış çağrısı, Demokrat eğilimli sosyal medya fenomeni Harry Sisson tarafından X ve Instagram’da paylaşıldı.‘Karanlıkta yalnızım’ başlığını taşıyan e-postada Trump, azledilmesi halinde ABD’de yaşamın köklü biçimde değişeceğini savunarak destekçilerinden bağış talep ediyor.Sisson paylaşımında, 'Trump dün gece destekçilerine ürkütücü bir e-posta gönderdi. Mesajda ‘karanlıkta ve yalnız’ olduğunu söylüyor ve yazıyı 'ölmek üzere olan bir dizüstü bilgisayardan' yazdığını iddia ediyor. Ona yardım etmenin tek yolunun para göndermek olduğunu söylüyor' ifadelerini kullandı.'Yalnız, savaş odasında' E-postada, ciddi bir yüz ifadesiyle çekilmiş Trump fotoğrafının ardından şu ifadeler yer aldı:Trump mesajında, bağış hedefini 'ezip geçemezse radikal solun’ sınırları 'sonsuzuna kadar açacağını', silahlara el koyacağını ve çocukları 'beyin yıkamaya' başlayacağını öne sürdü.Mesajın devamında ise şu dikkat çekici ifade yer aldı:Trump, ülkeyi 'kurtarmak isteyen her gerçek Amerikalıdan' kişi başı 47 dolar bağış istedi.Tepkiler gecikmediTrump’ın bağış çağrısı sosyal medyada yoğun tepki topladı. Sisson, Instagram’da paylaştığı videoda, hem sağ hem sol cenahta bağış e-postalarının zaman zaman 'fazlasıyla tuhaf' olabildiğini söyledi ancak Trump’ın mesajını 'akıl almaz ve çılgınca'olarak niteledi.Trump cephesinden ise söz konusu e-postaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-medyasi-witkoff-ve-kushner-ocak-ayinda-moskovayi-ziyaret-etmeyi-planliyor-1102731216.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trump, karanlıkta yalnızım, e-mail, e-posta, bağış, kasım 2026, seçimler, midterm, elections, ara seçimler, abd, abd haberleri, trump haberleri, seçim haberleri, dünya haberleri