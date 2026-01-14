https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/savas-odasinda-yalnizim-trumpin-dramatik-bagis-e-postasi-1102732934.html
'Savaş odasında yalnızım': Trump’ın dramatik bağış e-postası
'Savaş odasında yalnızım': Trump’ın dramatik bağış e-postası
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerine gönderdiği dikkat çekici bir bağış e-postası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
2026-01-14T13:47+0300
2026-01-14T13:47+0300
2026-01-14T13:47+0300
dünya
donald trump
abd
haberler
temsilciler meclisi
senato
instagram
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102732780_0:414:1321:1157_1920x0_80_0_0_d11c2ea41443c5d07bd2c6521f64432f.jpg
ABD’de Kasım 2026’da yapılacak ara seçimler, Trump açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Seçim sonuçları yalnızca ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’daki güç dengesini değil, aynı zamanda Trump’ın üçüncü kez azil edilip edilmeyeceğini de belirleyebilir.79 yaşındaki Trump, Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen bir Cumhuriyetçi Parti (GOP) toplantısında partililere seslenerek, 'Ara seçimleri kazanmamız lazım, çünkü kazanamazsak, yani, beni azletmek için mutlaka bir sebep bulurlar' ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medyaya sızan e-postaTrump’ın son bağış çağrısı, Demokrat eğilimli sosyal medya fenomeni Harry Sisson tarafından X ve Instagram’da paylaşıldı.‘Karanlıkta yalnızım’ başlığını taşıyan e-postada Trump, azledilmesi halinde ABD’de yaşamın köklü biçimde değişeceğini savunarak destekçilerinden bağış talep ediyor.Sisson paylaşımında, 'Trump dün gece destekçilerine ürkütücü bir e-posta gönderdi. Mesajda ‘karanlıkta ve yalnız’ olduğunu söylüyor ve yazıyı 'ölmek üzere olan bir dizüstü bilgisayardan' yazdığını iddia ediyor. Ona yardım etmenin tek yolunun para göndermek olduğunu söylüyor' ifadelerini kullandı.'Yalnız, savaş odasında' E-postada, ciddi bir yüz ifadesiyle çekilmiş Trump fotoğrafının ardından şu ifadeler yer aldı:Trump mesajında, bağış hedefini 'ezip geçemezse radikal solun’ sınırları 'sonsuzuna kadar açacağını', silahlara el koyacağını ve çocukları 'beyin yıkamaya' başlayacağını öne sürdü.Mesajın devamında ise şu dikkat çekici ifade yer aldı:Trump, ülkeyi 'kurtarmak isteyen her gerçek Amerikalıdan' kişi başı 47 dolar bağış istedi.Tepkiler gecikmediTrump’ın bağış çağrısı sosyal medyada yoğun tepki topladı. Sisson, Instagram’da paylaştığı videoda, hem sağ hem sol cenahta bağış e-postalarının zaman zaman 'fazlasıyla tuhaf' olabildiğini söyledi ancak Trump’ın mesajını 'akıl almaz ve çılgınca'olarak niteledi.Trump cephesinden ise söz konusu e-postaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-medyasi-witkoff-ve-kushner-ocak-ayinda-moskovayi-ziyaret-etmeyi-planliyor-1102731216.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102732780_0:290:1321:1280_1920x0_80_0_0_fade02b2d9ce59c7ba6d5d9d9c9c30cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trump, karanlıkta yalnızım, e-mail, e-posta, bağış, kasım 2026, seçimler, midterm, elections, ara seçimler, abd, abd haberleri, trump haberleri, seçim haberleri, dünya haberleri
trump, karanlıkta yalnızım, e-mail, e-posta, bağış, kasım 2026, seçimler, midterm, elections, ara seçimler, abd, abd haberleri, trump haberleri, seçim haberleri, dünya haberleri
'Savaş odasında yalnızım': Trump’ın dramatik bağış e-postası
ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerine gönderdiği dikkat çekici bir bağış e-postası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Trump’ın kendisini 'karanlıkta ve yalnız' olarak tanımladığı mesaj, özellikle Demokrat çevrelerde sert eleştirilerin hedefi oldu.
ABD’de Kasım 2026’da yapılacak ara seçimler, Trump açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Seçim sonuçları yalnızca ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’daki güç dengesini değil, aynı zamanda Trump’ın üçüncü kez azil edilip edilmeyeceğini de belirleyebilir.
79 yaşındaki Trump, Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen bir Cumhuriyetçi Parti (GOP) toplantısında partililere seslenerek, 'Ara seçimleri kazanmamız lazım, çünkü kazanamazsak, yani, beni azletmek için mutlaka bir sebep bulurlar' ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyaya sızan e-posta
Trump’ın son bağış çağrısı, Demokrat eğilimli sosyal medya fenomeni Harry Sisson tarafından X ve Instagram’da paylaşıldı.
‘Karanlıkta yalnızım’ başlığını taşıyan e-postada Trump, azledilmesi halinde ABD’de yaşamın köklü biçimde değişeceğini savunarak destekçilerinden bağış talep ediyor.
Sisson paylaşımında, 'Trump dün gece destekçilerine ürkütücü bir e-posta gönderdi. Mesajda ‘karanlıkta ve yalnız’ olduğunu söylüyor ve yazıyı 'ölmek üzere olan bir dizüstü bilgisayardan' yazdığını iddia ediyor. Ona yardım etmenin tek yolunun para göndermek olduğunu söylüyor' ifadelerini kullandı.
E-postada, ciddi bir yüz ifadesiyle çekilmiş Trump fotoğrafının ardından şu ifadeler yer aldı:
Burada oturuyorum. Yalnız. Savaş odasında. Sizin için savaşıyorum. Ekibin geri kalanı saatler önce eve gitti. Sadece ben varım, ölmek üzere olan bir dizüstü bilgisayar ve yılın ilk ay ortası bağış hedefime kalan 72 saatlik geri sayım saati az önce ÇALDI.
Trump mesajında, bağış hedefini 'ezip geçemezse radikal solun’ sınırları 'sonsuzuna kadar açacağını', silahlara el koyacağını ve çocukları 'beyin yıkamaya' başlayacağını öne sürdü.
Mesajın devamında ise şu dikkat çekici ifade yer aldı:
Ve en kötüsü, sizin favori Başkanınız (BEN!) bir kez daha SAHTE bir azil sürecinden geçmek zorunda kalabilir!
Trump, ülkeyi 'kurtarmak isteyen her gerçek Amerikalıdan' kişi başı 47 dolar bağış istedi.
Trump’ın bağış çağrısı sosyal medyada yoğun tepki topladı. Sisson, Instagram’da paylaştığı videoda, hem sağ hem sol cenahta bağış e-postalarının zaman zaman 'fazlasıyla tuhaf' olabildiğini söyledi ancak Trump’ın mesajını 'akıl almaz ve çılgınca'olarak niteledi.
Trump cephesinden ise söz konusu e-postaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.