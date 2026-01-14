https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-medyasi-witkoff-ve-kushner-ocak-ayinda-moskovayi-ziyaret-etmeyi-planliyor-1102731216.html
ABD medyası: Witkoff ve Kushner Ocak ayında Moskova'yı ziyaret etmeyi planlıyor
ABD medyası: Witkoff ve Kushner Ocak ayında Moskova'yı ziyaret etmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Konuya yakın kaynakların Amerikan basınına verdiği bilgiye göre ABD’nin Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump’ın damadı Kushner, Rus lider Putin ile görüşmek üzere... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T13:10+0300
2026-01-14T13:10+0300
2026-01-14T13:10+0300
dünya
abd medyası
abd özel temsilcisi steve witkoff
steve witkoff
jared kushner
abd
moskova
rusya
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102730737_0:4:1181:668_1920x0_80_0_0_92c355b92cb2d80e318ed4a467805b7f.png
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna çözümüne yönelik anlaşmayı görüşmek üzere yakın zamanda Moskova’yı ziyaret etmeyi planlıyor.İlgili haberde, “Steve Witkoff ve Jared Kushner, yakın gelecekte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmeyi planlıyor. Görüşme bu ay içinde gerçekleşebilir” ifadelerine yer verildi.‘Ocak ayı içerisinde olabilir’Bloomberg’e konuşan kaynaklar, görüşmenin bu ay içinde gerçekleşeceğini ancak planların henüz kesinleşmediğini de dile getirerek, İran’daki durum nedeniyle takvimin sarkabileceğini de sözlerine ekledi.Habere göre Amerikan heyeti Ukrayna için özellikle ABD ve Avrupa’nın Kiev’e vermeyi planladığı güvenlik garantilerini görüşmek ve bir çözüm planına ilişkin son taslağı sunmak istiyor.ABD'nin barış planı ile ilgili görüşmelerKasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde Witkoff ve Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Witkoff ve Kushner geçtiğimiz haftalarda ABD planını, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği öne sürülmüştü.Aralık ayı sonlarında ise ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da Vladimir Zelenskiy ile görüşme yapmışi Beyaz Saray yetkilisi, iki tarafın konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ardından Trump, Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in eylemlerinin ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-witkoff-ve-kushnerin-putin-ile-gorusmesi-cok-iyi-gecti-1101528890.html
moskova
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102730737_96:0:1139:782_1920x0_80_0_0_66d4423d00f21867f4a58817fa8cad6a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd medyası, abd özel temsilcisi steve witkoff, steve witkoff, jared kushner, abd, moskova, rusya, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy, bloomberg, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, abd
abd medyası, abd özel temsilcisi steve witkoff, steve witkoff, jared kushner, abd, moskova, rusya, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy, bloomberg, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, abd
ABD medyası: Witkoff ve Kushner Ocak ayında Moskova'yı ziyaret etmeyi planlıyor
Konuya yakın kaynakların Amerikan basınına verdiği bilgiye göre ABD’nin Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump’ın damadı Kushner, Rus lider Putin ile görüşmek üzere bu ay içinde Moskova’ya gidecek.
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna çözümüne yönelik anlaşmayı görüşmek üzere yakın zamanda Moskova’yı ziyaret etmeyi planlıyor.
İlgili haberde, “Steve Witkoff ve Jared Kushner, yakın gelecekte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmeyi planlıyor. Görüşme bu ay içinde gerçekleşebilir” ifadelerine yer verildi.
‘Ocak ayı içerisinde olabilir’
Bloomberg’e konuşan kaynaklar, görüşmenin bu ay içinde gerçekleşeceğini ancak planların henüz kesinleşmediğini de dile getirerek, İran’daki durum nedeniyle takvimin sarkabileceğini de sözlerine ekledi.
Habere göre Amerikan heyeti Ukrayna için özellikle ABD ve Avrupa’nın Kiev’e vermeyi planladığı güvenlik garantilerini görüşmek ve bir çözüm planına ilişkin son taslağı sunmak istiyor.
ABD'nin barış planı ile ilgili görüşmeler
Kasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde Witkoff ve Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.
Witkoff ve Kushner geçtiğimiz haftalarda ABD planını, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği öne sürülmüştü.
Aralık ayı sonlarında ise ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da Vladimir Zelenskiy ile görüşme yapmışi Beyaz Saray yetkilisi, iki tarafın konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ardından Trump, Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in eylemlerinin ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.