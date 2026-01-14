Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Ukrayna’da bir yerleşim daha ele geçirildi
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Ukrayna’da bir yerleşim daha ele geçirildi
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinde daha... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Sumı Bölgesi'nde Komarovka yerleşim birinini düşman güçlerden temizledi.Son 24 saat içinde toplam 1.310 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait ikisi tank 30 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) depolandığı yerleri ve havalandırıldığı üsleri, yakıt depolarını, Ukrayna askeri sanayi işletmelerini besleyen enerji tesislerini, ayrıca 145 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından atılan 7 güdümlü uçak bombasını, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 260 uçak tipi İHA’yı engelledi.
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Ukrayna’da bir yerleşim daha ele geçirildi

12:46 14.01.2026
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinde daha kontrolün Rus güçlerine geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Sumı Bölgesi'nde Komarovka yerleşim birinini düşman güçlerden temizledi.
Son 24 saat içinde toplam 1.310 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait ikisi tank 30 zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) depolandığı yerleri ve havalandırıldığı üsleri, yakıt depolarını, Ukrayna askeri sanayi işletmelerini besleyen enerji tesislerini, ayrıca 145 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından atılan 7 güdümlü uçak bombasını, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 260 uçak tipi İHA’yı engelledi.
