https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-ukraynada-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1102731857.html

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Ukrayna’da bir yerleşim daha ele geçirildi

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Ukrayna’da bir yerleşim daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinde daha... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T12:46+0300

2026-01-14T12:46+0300

2026-01-14T12:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

sumi bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102731698_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_c60d8fcda0ea712fcdd541b59ca9968e.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Sumı Bölgesi'nde Komarovka yerleşim birinini düşman güçlerden temizledi.Son 24 saat içinde toplam 1.310 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait ikisi tank 30 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) depolandığı yerleri ve havalandırıldığı üsleri, yakıt depolarını, Ukrayna askeri sanayi işletmelerini besleyen enerji tesislerini, ayrıca 145 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından atılan 7 güdümlü uçak bombasını, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 260 uçak tipi İHA’yı engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-onlarca-venezuela-tankerine-el-koymaya-hazirlaniyor-mahkemeye-izin-icin-basvuru-yapildi-1102729594.html

rusya

ukrayna

donbass

sumi bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars