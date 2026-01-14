https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-ukraynada-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1102731857.html
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Ukrayna’da bir yerleşim daha ele geçirildi
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Ukrayna’da bir yerleşim daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinde daha... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T12:46+0300
2026-01-14T12:46+0300
2026-01-14T12:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
sumi bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102731698_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_c60d8fcda0ea712fcdd541b59ca9968e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Sumı Bölgesi'nde Komarovka yerleşim birinini düşman güçlerden temizledi.Son 24 saat içinde toplam 1.310 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait ikisi tank 30 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) depolandığı yerleri ve havalandırıldığı üsleri, yakıt depolarını, Ukrayna askeri sanayi işletmelerini besleyen enerji tesislerini, ayrıca 145 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından atılan 7 güdümlü uçak bombasını, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 260 uçak tipi İHA’yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-onlarca-venezuela-tankerine-el-koymaya-hazirlaniyor-mahkemeye-izin-icin-basvuru-yapildi-1102729594.html
rusya
ukrayna
donbass
sumi bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102731698_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_94ad82c0266731493581567ed7b81c36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Ukrayna’da bir yerleşim daha ele geçirildi
12:46 14.01.2026 (güncellendi: 12:50 14.01.2026)
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinde daha kontrolün Rus güçlerine geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Sumı Bölgesi'nde Komarovka yerleşim birinini düşman güçlerden temizledi.
Son 24 saat içinde toplam 1.310 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait ikisi tank 30 zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) depolandığı yerleri ve havalandırıldığı üsleri, yakıt depolarını, Ukrayna askeri sanayi işletmelerini besleyen enerji tesislerini, ayrıca 145 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından atılan 7 güdümlü uçak bombasını, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 260 uçak tipi İHA’yı engelledi.