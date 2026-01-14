Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
ABD onlarca Venezuela tankerine el koymaya hazırlanıyor: Mahkemeye izin için başvuru yapıldı
ABD onlarca Venezuela tankerine el koymaya hazırlanıyor: Mahkemeye izin için başvuru yapıldı
Sputnik Türkiye
ABD yönetiminin, Venezuela bağlantılı petrol tankerleri için tutuklama emri çıkarılmasını talep ettiği belirtildi. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
12:06 14.01.2026
ABD yönetiminin, Venezuela bağlantılı petrol tankerleri için tutuklama emri çıkarılmasını talep ettiği belirtildi.
Batı medyası, ABD yönetiminin, Venezuela ile bağlantılı onlarca petrol tankerine daha el koymak için mahkemeden tutuklama emri talep ettiğini bildirdi.
Haberde, son haftalarda ABD ordusu ve Sahil Güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Venezuela petrolü taşıyan veya geçmişte taşımış olan beş gemiye el koyduğu anımsatıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, 17 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, Venezuela hükümetini ‘yabancı terör örgütü’ olarak ilan etmiş, bu ülkeye gidip gelen tüm yaptırım uygulanan petrol tankerlerine abluka uygulanacağını söylemişti. Ayrıca Venezuela'yı benzeri görülmemiş bir şokla tehdit eden Trump, ABD'den ‘çalınan’ petrol, toprak ve diğer varlıkların iadesini talep etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın dost ülke Venezuela çevresinde sürekli ve kasıtlı tırmandırılan bir gerilim gözlemlediğini ve bu kararların tek taraflı niteliğinin uluslararası denizcilik için tehdit oluşturmasının özellikle endişe verici olduğunu vurgulamıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
