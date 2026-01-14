https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/putin-brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-ile-telefonda-gorustu-1102744774.html
Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096073784_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_8b0ccef30c49bc0922b720b2d650ddab.jpg
Putin ve Lula da Silva’nın Venezüella’daki durum, ikili işbirliği ve BM ile BRICS çerçevesinde koordinasyonu ele aldıkları kaydedildi. Görüşmenin Brezilya tarafının girişimiyle yapıldığı vurgulandı.Devlet başkanlarının uluslararası gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Venezüella çevresindeki duruma özel önem verdikleri belirtildi. Tarafların, Venezüella’nın egemenliğinin ve ulusal çıkarlarının korunması konusunda birbirleriyle örtüşen yaklaşımlara sahip olduklarını teyit ettikleri ifade edildi.Liderlerin çeşitli alanlarda ikili işbirliği konularını ele aldıkları ve ayrıca, Latin Amerika’da ve dünyanın diğer bölgelerinde gerilimin azaltılmasına katkı sunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler ve BRICS çerçevesinde çabalarını koordine etmeyi sürdürme konusunda anlaştıkları belirtildi.
