https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/putin-brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-ile-telefonda-gorustu-1102744774.html

Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü

Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T21:19+0300

2026-01-14T21:19+0300

2026-01-14T21:19+0300

dünya

vladimir putin

luiz inacio lula da silva

telefon görüşmesi

venezüella

latin amerika

brics

birleşmiş milletler (bm)

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096073784_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_8b0ccef30c49bc0922b720b2d650ddab.jpg

Putin ve Lula da Silva’nın Venezüella’daki durum, ikili işbirliği ve BM ile BRICS çerçevesinde koordinasyonu ele aldıkları kaydedildi. Görüşmenin Brezilya tarafının girişimiyle yapıldığı vurgulandı.Devlet başkanlarının uluslararası gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Venezüella çevresindeki duruma özel önem verdikleri belirtildi. Tarafların, Venezüella’nın egemenliğinin ve ulusal çıkarlarının korunması konusunda birbirleriyle örtüşen yaklaşımlara sahip olduklarını teyit ettikleri ifade edildi.Liderlerin çeşitli alanlarda ikili işbirliği konularını ele aldıkları ve ayrıca, Latin Amerika’da ve dünyanın diğer bölgelerinde gerilimin azaltılmasına katkı sunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler ve BRICS çerçevesinde çabalarını koordine etmeyi sürdürme konusunda anlaştıkları belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-aralarinda-rusyanin-da-bulundugu-75-ulke-icin-vize-islemlerini-askiya-aldi-1102742371.html

venezüella

latin amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, luiz inacio lula da silva, telefon görüşmesi, venezüella, latin amerika, brics, birleşmiş milletler (bm), kremlin