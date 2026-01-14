https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-aralarinda-rusyanin-da-bulundugu-75-ulke-icin-vize-islemlerini-askiya-aldi-1102742371.html

ABD, aralarında Rusya'nın da bulunduğu 75 ülke için göçmenlik vizelerini askıya aldı

ABD, aralarında Rusya’nın da bulunduğu 75 ülke için göçmenlik vizelerini askıya aldı

ABD'nin, aralarında Rusya, Tayland ve İran'ın da bulunduğu toplam 75 ülkenin vatandaşları için göçmenlik vizelerini askıya aldı.

ABD Dışişleri’nin bir notuna atıfla aktardığı üzere ABD Dışişleri Bakanlığı, başvuru sahiplerine yönelik sıkılaştırma önlemi olarak 75 ülkenin vatandaşları için göçmenlik vizesi işlemlerini askıya alıyor.Fox News düzeltme yaptı: Göçmenlik vizesiKonuya ilişkin notu paylaşan ABD merkezli Fox News, haberi duyurduktan kısa süre sonra vize ifadesine 'göçmenlik vizesi' eklemesi yaptı.Buna göre konsolosluk görevlilerine, yürürlükteki yasa kapsamında tarama ve güvenlik inceleme prosedürleri yeniden değerlendirilirken vize başvurularına ret yanıtı verilmesi talimatı verildi.ABD’nin yeni vize uygulaması 21 Ocak’ta başlayacak ve bakanlık vize sürecini yeniden değerlendirene kadar ‘süresiz’ olarak devam edecek. Vize işlemleri askıya alınan ülkeler arasında Somali, Rusya, Afganistan, Brezilya, İran, Irak, Mısır, Nijerya, Tayland, Yemen ve diğer ülkeler bulunuyor.ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklamaABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Piggott bununla birlikte, “Bu 75 ülkeden göç, yabancı uyrukluların sosyal yardım ve kamu desteklerinden yararlanmasını engellemek amacıyla vize işlem süreçleri yeniden değerlendirilene dek durdurulacak” ifadelerini kullandı.Göçmenlik vizesi askıya alınan ülkelerin listesiAfganistan, Arnavutluk, Cezayir, Antigua ve Barbuda, Ermenistan, Azerbaycan, Bahamalar, Bangladeş, Barbados, Belize, Butan, Bosna, Brezilya, Burma, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Kolombiya, Fildişi Sahili, Küba, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dominika, Mısır, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gambiya, Gürcistan, Gana, Grenada, Guatemala, Gine, Haiti, İran, Irak, Jamaika, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lübnan, Liberya, Libya, Kuzey Makedonya, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Fas, Nepal, Nikaragua, Nijerya, Pakistan, Kongo Cumhuriyeti, Rusya, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Senegal, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Tanzanya, Tayland, Togo, Tunus, Uganda, Uruguay, Özbekistan ve Yemen.

