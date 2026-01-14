Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/patlayan-kargo-paketiyle-ilgili-6-supheli-yakalandi-3-kisi-yaralanmisti-1102743275.html
Patlayan kargo paketiyle ilgili 6 şüpheli yakalandı: 3 kişi yaralanmıştı
Patlayan kargo paketiyle ilgili 6 şüpheli yakalandı: 3 kişi yaralanmıştı
Sputnik Türkiye
İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin danışma bölümüne bırakılan kargonun patlamasıyla ilgili 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili husumet... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T19:49+0300
2026-01-14T20:16+0300
türki̇ye
kargo
patlama
zeytinburnu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/12/1043245369_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_743838cc0ae53954567b6d4c91aa7ae7.jpg
Zeytinburnu'nda cumartesi günü kendisine gelen kargo paketini açan J.H. ile paketin bırakıldığı danışma alanında görevli 2 kişinin yaralandığı olayda şüpheli gözaltına alındı.Kargonun patlaması olayıyla ilgili çalışmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Çalışmalar kapsamında kargo paketini teslim eden kurye E.C'yi yakalayan ekipler, kargo talebinde kullanılan GSM hattı ile iletişim ağını tespit etti. Hattın başkasına ait bilgilerle temin edildiği belirlenirken, bu süreçte yer alan S.A, A.Ç, A.A. ve M.K. ile M.K'nin saklanmasına yardım ettiği tespit edilen C.G. yakalandı.M.K'nin kargo paketini kuryeye teslim ettiği ortaya çıkarken yapılan sorgulamada, olayda M.K'nin yaralanan J.H. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu, bu nedenle patlamaya hazır bir kargo gönderdiği tespit edildi.Kargo sahibi J.H. kargoyu açar açmaz meydana gelen patlamada yaralanan site görevlilerinin tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildikleri öğrenildi.Kuryenin kargoyu teslim etmeden önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleriyle beraber Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere yönelik operasyon görüntüleri de yayınlandı. Ne olmuştu?10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada patlamıştı. Saat 13.36'da yaşanan olay sırasında J.H. ile beraber 2 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/zeytinburnunda-siteye-birakilan-kargo-paketi-patladi-3-kisi-yaralandi-1102654933.html
türki̇ye
zeytinburnu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/12/1043245369_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9769919a7971f2819a30a5341ded2cd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kargo, patlama, zeytinburnu
kargo, patlama, zeytinburnu

Patlayan kargo paketiyle ilgili 6 şüpheli yakalandı: 3 kişi yaralanmıştı

19:49 14.01.2026 (güncellendi: 20:16 14.01.2026)
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİKİstanbul'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK
Abone ol
İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin danışma bölümüne bırakılan kargonun patlamasıyla ilgili 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili husumet iddiası gündeme geldi.
Zeytinburnu'nda cumartesi günü kendisine gelen kargo paketini açan J.H. ile paketin bırakıldığı danışma alanında görevli 2 kişinin yaralandığı olayda şüpheli gözaltına alındı.
Kargonun patlaması olayıyla ilgili çalışmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.
Çalışmalar kapsamında kargo paketini teslim eden kurye E.C'yi yakalayan ekipler, kargo talebinde kullanılan GSM hattı ile iletişim ağını tespit etti. Hattın başkasına ait bilgilerle temin edildiği belirlenirken, bu süreçte yer alan S.A, A.Ç, A.A. ve M.K. ile M.K'nin saklanmasına yardım ettiği tespit edilen C.G. yakalandı.
M.K'nin kargo paketini kuryeye teslim ettiği ortaya çıkarken yapılan sorgulamada, olayda M.K'nin yaralanan J.H. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu, bu nedenle patlamaya hazır bir kargo gönderdiği tespit edildi.
Kargo sahibi J.H. kargoyu açar açmaz meydana gelen patlamada yaralanan site görevlilerinin tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildikleri öğrenildi.
Kuryenin kargoyu teslim etmeden önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleriyle beraber Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere yönelik operasyon görüntüleri de yayınlandı.

Ne olmuştu?

10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada patlamıştı. Saat 13.36'da yaşanan olay sırasında J.H. ile beraber 2 kişi yaralanmıştı.
Kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
TÜRKİYE
Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı: 3 kişi yaralandı
11 Ocak, 20:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала