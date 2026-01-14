https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/patlayan-kargo-paketiyle-ilgili-6-supheli-yakalandi-3-kisi-yaralanmisti-1102743275.html

Patlayan kargo paketiyle ilgili 6 şüpheli yakalandı: 3 kişi yaralanmıştı

Zeytinburnu'nda cumartesi günü kendisine gelen kargo paketini açan J.H. ile paketin bırakıldığı danışma alanında görevli 2 kişinin yaralandığı olayda şüpheli gözaltına alındı.Kargonun patlaması olayıyla ilgili çalışmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Çalışmalar kapsamında kargo paketini teslim eden kurye E.C'yi yakalayan ekipler, kargo talebinde kullanılan GSM hattı ile iletişim ağını tespit etti. Hattın başkasına ait bilgilerle temin edildiği belirlenirken, bu süreçte yer alan S.A, A.Ç, A.A. ve M.K. ile M.K'nin saklanmasına yardım ettiği tespit edilen C.G. yakalandı.M.K'nin kargo paketini kuryeye teslim ettiği ortaya çıkarken yapılan sorgulamada, olayda M.K'nin yaralanan J.H. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu, bu nedenle patlamaya hazır bir kargo gönderdiği tespit edildi.Kargo sahibi J.H. kargoyu açar açmaz meydana gelen patlamada yaralanan site görevlilerinin tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildikleri öğrenildi.Kuryenin kargoyu teslim etmeden önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleriyle beraber Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere yönelik operasyon görüntüleri de yayınlandı. Ne olmuştu?10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada patlamıştı. Saat 13.36'da yaşanan olay sırasında J.H. ile beraber 2 kişi yaralanmıştı.

