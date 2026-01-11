https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/zeytinburnunda-siteye-birakilan-kargo-paketi-patladi-3-kisi-yaralandi-1102654933.html
Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı: 3 kişi yaralandı
İstanbul Zeytinburnu’nda bir sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu kargonun alıcısı ve 2 güvenlik görevlisi... 11.01.2026, Sputnik Türkiye
Zeytinburnu’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı ekipler bir sitenin blokunda patlama olduğu ihbarının ardından olay yerine gitti.Polis ekipleri, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından danışmaya bırakılan kargo paketinin alıcısı tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patladığını belirledi.Patlama nedeniyle gözlerinden ve ellerinden yaralanan J.H. ile hafif yaralı 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Patlamanın yaşandığı site çevresi ekiplerce güvenlik şeridiyle kapatıldı.
