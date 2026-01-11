Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/zeytinburnunda-siteye-birakilan-kargo-paketi-patladi-3-kisi-yaralandi-1102654933.html
Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı: 3 kişi yaralandı
Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı: 3 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Zeytinburnu’nda bir sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu kargonun alıcısı ve 2 güvenlik görevlisi... 11.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-11T20:57+0300
2026-01-11T20:57+0300
zeytinburnu
türki̇ye
i̇stanbul
patlama
kargo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071777659_10:0:840:467_1920x0_80_0_0_ef250daed56b317113d58ec84cf2b709.jpg
Zeytinburnu’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı ekipler bir sitenin blokunda patlama olduğu ihbarının ardından olay yerine gitti.Polis ekipleri, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından danışmaya bırakılan kargo paketinin alıcısı tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patladığını belirledi.Patlama nedeniyle gözlerinden ve ellerinden yaralanan J.H. ile hafif yaralı 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Patlamanın yaşandığı site çevresi ekiplerce güvenlik şeridiyle kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/thy-yarin-istanbul-havalimani-kalkis-varisli-54-sefer-iptal-edildi-1102655011.html
zeytinburnu
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071777659_113:0:736:467_1920x0_80_0_0_953af513ff188b2e977b4290a17b2c27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zeytinburnu, i̇stanbul, patlama, kargo
zeytinburnu, i̇stanbul, patlama, kargo

Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı: 3 kişi yaralandı

20:57 11.01.2026
© AAKargo
Kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Zeytinburnu’nda bir sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu kargonun alıcısı ve 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Zeytinburnu’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı ekipler bir sitenin blokunda patlama olduğu ihbarının ardından olay yerine gitti.
Polis ekipleri, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından danışmaya bırakılan kargo paketinin alıcısı tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patladığını belirledi.
Patlama nedeniyle gözlerinden ve ellerinden yaralanan J.H. ile hafif yaralı 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın yaşandığı site çevresi ekiplerce güvenlik şeridiyle kapatıldı.
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da yarın yapılacak 124 sefer iptal edildi
20:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала