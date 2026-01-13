https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/ogretmenlerin-velilerle-sinavi-2330da-mesaj-atan-da-var-cocugumun-morali-sucuk-kokusundan-bozuldu-1102691452.html

Öğretmenlerin velilerle sınavı: 23:30'da mesaj atan da var, 'çocuğumun morali sucuk kokusundan bozuldu' diyen de

CİMER'e yazılan öğretmenlere yönelik şikayetler hem güldürdü hem düşündürdü. Bir veli, öğretmenin arabasının eski olduğu için 'çocuğunun vizyonsuz' olacağını... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

Öğretmenlere yönelik CİMER'e yapılan birbirinden ilginç şikayetler sosyal medyada gündem oldu. Bazı 'şikayetler' gerçek mi diye düşürdürtürken bazıları da 'bu kadar olmaz' dedirtti. Bir velinin 'Dün gece saat 23.30’da ödevle ilgili soru sordum. Hoca hanım çevrimiçi olduğu hâlde cevap vermedi, görüldü attı' diye şikayetçi olurken, başka bir veli de, 'Öğretmen hanım profil fotoğrafına çiçek koymuş. Biz onun yüzünü görmek istiyoruz, çiçek ne alaka? Kendini mi saklıyor, bir vukuatı mı var? Araştırılsın' diyerek şikayetçi olduğu belirtiliyor. Sputnik Türkiye'ye konuşan Eğitim- Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da bu durumun öğretmenleri ve idarecileri adeta 'canından bezdirdiğini' anlatırken, "Öğretmenleri cendereye sokan bu durum nedeniyle öğretmenler öğrenciler üzerinde otorite kuramaz, işini yapamaz hale geliyor. Veliler bütün sınırları ihlal edebiliyor, öğretmeni sadece çocuğunun öğretmeni olarak değil onun istediği her şeyi yapması gereken kişi olarak görüyor" diye konuştu. Öğretmenler ve idareciler canından bezdi Böyle şikayetlerin maalesef çok fazla olduğuna dikkat çeken Eğitim - Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "CİMER uygulaması öğretmenleri ve idarecileri artık canından bezdirdi. Çünkü aklına her gelen yazıyor ve bu şikayetler hem öğretmenleri hem de idarecileri tedirgin ediyor" dedi. Geçen hafta okul ziyaretleri sırasında da bu konunun gündeme geldiğini anlatan Irmak, şu anda eğitimcilerin en büyük sorunlarının bu 'şikayetler' olduğunu vurguladı. Veliler her aklına geldiğinde öğretmeni arıyorVelilerin gece 23.00'te olsa öğretmeni aradığını anlatan Irmak, "Gece öğretmeni arıyor sonra da açmadı diye şikayet ediyor. Öğretmen açmak zorunda değil. Öğretmenin görevi de okuldaki mesaisi bitince bitiyor ama zaten öğretmenler eve iş getiriyor. Sınavları okuyor, bunları değerlendiriyor bir süre angarya işi evde yapıyor. Ben de eşim de öğretmeniz bunları yaşıyoruz maalesef" diye konuştu. Öğretmeni cendereye sokuyorGeçtiğimiz yıllarda ALO 146 Öğretmen Şikayet hattı diye bir hat olduğunu bunun iptal edildiğini ama yerine CİMER'in geldiğini dile getiren Irmak sözlerini şöyle sürdürdü: Öğretmenler öğrencilerden çekiniyorIrmak'ın dikkat çektiği başka bir nokta ise bu durumun öğretmenle öğrenci arasında kurulması gereken bağın da kurulmasını engellemesi. Öğretmenin 'gözleriyle uyarması' ya da 'yüzünün düşmesinin' bile şikayet konusu olduğunun altını çizen Irmak, "Bu bile şiddet denilerek şikayet ediliyor. Peki o zaman öğretmen nasıl otorite kuracak. Otorite olmazsa sözünü dinletemez sınıf üzerinde hakimiyet kuramaz ama şu anda öğretmenler öğrencilerden çekiniyor. Ne yaparsa yapsın öğretmen, veli zaten beğenmiyor, şikayet ediliyor. Çocuklar da öğretmeni dinlemiyor gider anneme babama söylerim şikayet eder diye düşünüyor. Bu da eğitimin kalitesini olumsuz etkiliyor. Elbette bütün veliler böyle değil ama son dönemde velilerde olumsuz yönde olağanüstü bir değişim var" diye anlattı. Bir şikayet furyası sürüyorCİMER'den gelen şikayetlerin okul idareleri tarafından soruşturması gerektiğinin söyleyen Irmak, "Bu kez okul idarecileriyle öğretmenler arasında huzursuzluk çıkıyor. Eskiden dilekçe verilir şikayet edilir okula müfettiş gelir incelerdi ama şimdi herkesin elinde telefon açıyor tak diye CİMER'e şikayet ediyor. Bir şikayet furyası sürüyor" dedi. 23.30'da mesaj attım dönmediÖğretmenlere yönelik sosyal medya adreslerinde yayımlanan ve bunlar gerçek mi dedirten bazı şikayetler...✔Dün gece saat 23.30’da ödevle ilgili soru sordum. Hoca hanım çevrimiçi olduğu hâlde cevap vermedi, görüldü attı. Bizimle ilgilenmeyecekse neden o grupta ki? ✔Hoca kırmızı kalemle hata düzeltiyormuş. Kırmızı renk şiddeti ve kanı çağrıştırıyor. Çocuğumun bilinçaltına saldırı var. Yeşil kalem kullanılsın, duayı sevsin. ✔Öğretmen Instagram hesabında lüks restoranda kebap yerken fotoğraf paylaşmış. Sınıfta durumu olmayan, fakir fukara öğrencisi var; canı çeken çocukları hiç mi düşünmüyor? Bu ne görgüsüzlük! ✔Hocanın arabası çok eski ve kirli, okulunun önünde duruyor. Çocuğun vizyonsuz yetişecek diye korkuyorum. Öğretmen dediğin örnek olur. ✔Hoca hiç ödev vermiyor. Çocuk evde bütün akşam tabletle oynuyor, boş bırakıyor çocukları. İşini yapmıyor, maaşını hak etmiyor. ✔Ödevlerden başımızı kaldıramıyoruz. Akşam ailece bir dizi izleyemez olduk. Kendi anlatması gereken konuları ödev diye bize yıkıyor, biz evde öğretmenlik yapıyoruz. Benim kızım sınıfın en güzeli ❗Yıl sonu gösterisinde benim kızıma ağaç rolü vermişler. Benim kızım sınıfın en güzeli, neden başrol değil? Öğretmen taraflı davranıyor. ❗Çocuğum kalemini açarken çöpü yere dökülmüş. Hoca da “kendin topla” demiş. Benim çocuğum elin çöpünü mü toplayacak? Çocuğumu temizlikçi olarak mı kullanıyorsunuz? Şikâyetçiyim. ❗Öğretmen sınıftaki saksıyı benim oğluma sulatıyormuş. Ben çocuğumu oraya bahçıvan olsun diye mi gönderiyorum? Kendi çiçeğini kendi sulasın. Çocuğuma angarya iş yaptırılamaz. ❗Sayın yetkili, nöbetçi öğretmen kantinde sucuklu tost yemiş. Benim çocuğum o sırada elma yiyordu. Sucuk kokusunu alınca morali bozulmuş. “Ben neden elma yiyorum?” diye ağlayarak eve geldi. Öğretmenin çocukların önünde iştah açıcı şeyler yemesi yasaklansın, gerekirse kantine girmesin. Neden profiline çicek koymuş bir şey mi saklıyor?✔Çocuğun çantasına her gün Nutella koyuyorum. Hoca “sağlıklı beslen” demiş. Sen kimsin de benim çocuğumun şekerine karışıyorsun? Parasını sen mi veriyorsun? Beslenme çantası mahremdir. ✔Öğretmen hanım profil fotoğrafına çiçek koymuş. Biz onun yüzünü görmek istiyoruz, çiçek ne alaka? Kendini mi saklıyor, bir vukuatı mı var? Araştırılsın. ✔Öğretmenin evinde kedi beslediğini öğrendik. Benim çocuğumun kediye alerjisi var. Öğretmenin üzerindeki görünmez tüy ve pırıltılar sınıfa geliyormuş, çocuk hapşırıyor. Ya kediyi atsın ya da başka okula tayin olsun.

