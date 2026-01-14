https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/okullar-bazi-sehirlerde-tatil-oldu-15-ocak-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangileri-1102746555.html

Okullar bazı şehirlerde tatil oldu: 15 Ocak tatil olan il ve ilçeler hangileri?

Türkiye'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle birçok il, ilçe ve okulda eğitime ara verildi.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim tedbir amacıyla bazı kentlerde durduruldu.Tunceli’de aşırı buzlanma ve don nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitime 1 gün ara verildi. Ordu’da Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildi. Fatsa, Çatalpınar ve İkizce ilçelerinin yüksek kesimlerindeki bazı okullarda eğitim yapılmayacak. Korgan ve Kumru ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler idari izinli sayıldı.Sinop’ta buzlanma riski nedeniyle Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildi.Niğde’de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 15 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.Malatya’nın Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.Rize’nin Güneysu ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Andırın ilçesinde ise Altınyayla Mahallesi Şehit Ebubekir Sel İlk ve Ortaokulu, Geben Mahallesi Yunus Emre İlkokulu, Şehit Ramazan Avcı Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Ahmet Boz Ortaokulu, Akifiye İlk ve Ortaokulu'yla Rıfatiye Mahallesi Şehit Mücahit Emre İlk ve Ortaokulu’nda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Göksun’da kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayıldı.

