Miraç Kandili ne zaman, önemi ne?

Üç ayların ikinci kandili olma özelliğini taşıyan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in göğe yükselip Allah ve öte alemleri görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026 Miraç Kandili, kutsal kandil gecelerinin en önemlileri arasında yer alıyor. Miracın Hicret'ten bir yıl ya da 16 ay önce recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından Miraç Kandili'nde bol bol dua edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. 2026 Miraç Kandili ne zaman?Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.Miraç gecesi ne oldu? Miraç önemi ne?Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Hz. Muhammed'in bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.Bu gece, Kur’an-ı Kerimde; “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ’dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah’ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.

