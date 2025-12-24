https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/yarin-regaip-kandili-uc-aylarin-ilk-kandili-persembe-gunu-idrak-edilecek-1102154530.html

Yarın Regaip Kandili: Üç ayların ilk kandili perşembe günü idrak edilecek

Yarın Regaip Kandili: Üç ayların ilk kandili perşembe günü idrak edilecek

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili yarın idrak edilecek. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

İslam dünyasında büyük öneme sahip üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili, rahmet ve bereket gecesi olarak idrak ediliyor. Regaip Kandili ne zaman? Yarın kandil mi?Mukaddes üç aylar 21 Aralık'ta başladı. Dualarla karşılanan üç aylara Hicri takvim hesaplamasına göre bu yıl ikinci kez girildi. Recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, içinde birçok özel geceyi de barındırıyor. İslam dünyası 25 Aralık Perşembe akşamı da Regaib Kandilini idrak edecek.Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan geceye denk gelen Regaip Kandili, manevi hazırlık sürecinin de başlangıcı olarak görülüyor.Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise “bol sevap, mükâfat ve faziletli amel” anlamlarında kullanılıyor.Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, Kur’an-ı Kerim’de savaşın yasaklandığı aylardan birinin de Recep ayı olduğunu hatırlatarak, Hz. Peygamber’in Recep ayında belirli bir günle sınırlı olmaksızın oruç tuttuğuna dair rivayetler bulunduğunu belirtti.Tiryaki, Recep ayının Regaip ve Miraç gecelerini barındırması nedeniyle Müslümanlar için şükür ve sevinç kaynağı olduğunu ifade ederek, üç ayların inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir yenilenme fırsatı sunduğunu vurguladı.Regaip gecesiyle başlayan üç ayların, Ramazan ayının rahmet ikliminde kemale erdiğini belirten Tiryaki, bu sürecin düzenli ibadet, bilinçli tefekkür, ahlaki hassasiyet ve toplumsal dayanışmayla değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Böylece üç ayların, takvayı merkeze alan bir hayatın inşası için güçlü bir zemin oluşturduğu ifade edildi.

