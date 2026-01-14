https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/marmariste-5-katli-bir-apart-otel-coktu-guclendirme-calismasi-yapiliyordu-1102739068.html

Marmaris'te 5 katlı bir apart otel çöktü: Güçlendirme çalışması yapılıyordu

Marmaris'te 5 katlı bir apart otel çöktü: Güçlendirme çalışması yapılıyordu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi 14.01.2026, Sputnik Türkiye

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.Güçlendirme çalışması yapılan apart otel büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin yaşanmasının ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi.Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

