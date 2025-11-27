https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/erzurumda-dogalgaz-patlamasi-2-ev-coktu-bir-yarali-1101335763.html
Erzurum'da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, bir yaralı
Erzurum'da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, bir yaralı
Sputnik Türkiye
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlaması sonucu 2 bina çöktü, bir kişi yaralandı. Patlama, kentte iki gündür süren doğalgaz... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T11:09+0300
2025-11-27T11:09+0300
2025-11-27T11:18+0300
türki̇ye
erzurum
doğalgaz
yakutiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101336191_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1aa90ee86e8d480dcef1f50fb665143.jpg
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semti Rabiaana Hatun Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması, 2 binanın çökmesine neden oldu. Patlama esnasında evde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kentte iki gündür doğalgaz krizi yaşanıyorPatlamanın, Erzurum'da iki gündür devam eden doğalgaz kesintileri sonrası yaşanması dikkat çekti. Dün şehrin farklı noktalarında gaz akışının kesildiği, bu sabah ise çeşitli bölgelerden gaz sızıntısı ihbarlarının geldiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/50-bin-mahkuma-tahliye-yolu-11-yargi-paketi-bugun-meclise-sunulacak-1101330764.html
türki̇ye
erzurum
yakutiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101336191_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cb928ad860d4f1ff250c1e7c2f257ec6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erzurum, doğalgaz, yakutiye
erzurum, doğalgaz, yakutiye
Erzurum'da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, bir yaralı
11:09 27.11.2025 (güncellendi: 11:18 27.11.2025)
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlaması sonucu 2 bina çöktü, bir kişi yaralandı. Patlama, kentte iki gündür süren doğalgaz kesintileri sonrası meydana geldi.
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semti Rabiaana Hatun Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması, 2 binanın çökmesine neden oldu. Patlama esnasında evde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kentte iki gündür doğalgaz krizi yaşanıyor
Patlamanın, Erzurum'da iki gündür devam eden doğalgaz kesintileri sonrası yaşanması dikkat çekti. Dün şehrin farklı noktalarında gaz akışının kesildiği, bu sabah ise çeşitli bölgelerden gaz sızıntısı ihbarlarının geldiği bildirildi.