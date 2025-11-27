Türkiye
Erzurum'da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, bir yaralı
Erzurum'da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, bir yaralı
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlaması sonucu 2 bina çöktü, bir kişi yaralandı. Patlama, kentte iki gündür süren doğalgaz... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semti Rabiaana Hatun Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması, 2 binanın çökmesine neden oldu. Patlama esnasında evde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kentte iki gündür doğalgaz krizi yaşanıyorPatlamanın, Erzurum'da iki gündür devam eden doğalgaz kesintileri sonrası yaşanması dikkat çekti. Dün şehrin farklı noktalarında gaz akışının kesildiği, bu sabah ise çeşitli bölgelerden gaz sızıntısı ihbarlarının geldiği bildirildi.
11:09 27.11.2025 (güncellendi: 11:18 27.11.2025)
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semti Rabiaana Hatun Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması, 2 binanın çökmesine neden oldu. Patlama esnasında evde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentte iki gündür doğalgaz krizi yaşanıyor

Patlamanın, Erzurum'da iki gündür devam eden doğalgaz kesintileri sonrası yaşanması dikkat çekti. Dün şehrin farklı noktalarında gaz akışının kesildiği, bu sabah ise çeşitli bölgelerden gaz sızıntısı ihbarlarının geldiği bildirildi.
