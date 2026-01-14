https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/istanbulda-gida-guvenliginde-yeni-onlem-kamera-sistemi-zorunlu-olacak--1102730895.html

İstanbul’da gıda güvenliğinde yeni önlem: Kamera sistemi zorunlu olacak

İstanbul Valiliği, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla gıda işletmelerine yönelik yeni uygulamaları içeren bir yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlara gönderdi. “Gıda Güvenilirliği ve Biyosidal Uygulamalar” başlıklı yazıda, kent genelinde denetimlerin artırılacağı vurgulandı.Yasal dayanaklar hatırlatıldıValiliğin yazısında, gıda güvenilirliğine ilişkin yetki ve sorumlulukların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlendiği anımsatıldı. Gıda işletmelerinin hijyen yükümlülüklerinin ise Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile düzenlendiği ifade edildi.Seyyar satışlara izin belgesi şartıYazıda, il genelinde “gıda konusunda sıfır tolerans” ilkesiyle hareket edileceği belirtilerek, seyyar satış araçlarına ilişkin yeni uygulamalar sıralandı. Buna göre, izin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecek. İzin verilen araçlar, belediyeler tarafından gıda güvenliği açısından düzenli olarak takip edilecek.Gıda işletmelerine kamera sistemiYeni düzenleme kapsamında, gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulması zorunlu hale getirilecek. Kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi istenecek. Bu uygulamanın, denetimlerin etkinliğini artırması ve olası ihlallerin tespitini kolaylaştırması amaçlanıyor.İlaçlama firmalarına sıkı denetimValilik yazısında, ilaçlama hizmeti veren firmalar ile ilaçlamanın uygulandığı işletmelerin de denetleneceği belirtildi. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında il ve ilçe sağlık müdürlüklerince idari işlem başlatılacağı, gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.Zehirlenme vakalarında hızlı koordinasyonAlınan önlemlere rağmen olası bir zehirlenme vakası yaşanması durumunda, Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi (GAMER) sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında hızlı bilgi akışı sağlanacağı bildirildi.Mevzuata aykırı işletmeler mühürlenecekDenetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen işletmelerin zabıta veya ilgili birimlerce mühürleneceği ifade edildi. Mührün bozulması ya da işletmenin izinsiz faaliyetine devam etmesi halinde sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

