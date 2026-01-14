Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
İranlı Uzman: Yabancı aktörler barışçıl protestoları şiddet ve kaosa çevirmeye çalışıyor
İranlı Uzman: Yabancı aktörler barışçıl protestoları şiddet ve kaosa çevirmeye çalışıyor
İranlı Uzman: Yabancı aktörler barışçıl protestoları şiddet ve kaosa çevirmeye çalışıyor
İranlı siyaset bilimci ve medya uzmanı Hami Hamedi, ülkede yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, barışçıl protestoların yabancı aktörlerin müdahalesiyle... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
İran’da son günlerde yaşanan kitlesel protestolar ve ardından gelen şiddet olaylarıyla ilgili Sputnik’e açıklamalarda bulunan İranlı siyaset bilimci ve medya uzmanı Hami Hamedi, ülkede başlayan gösterilerin başlangıçta barışçıl olduğunu, ancak daha sonra provoke edilerek şiddete sürüklendiğini söyledi.Hamedi, bizzat sahada gözlemlediği protestolarda, Tahran’daki Qaj Meydanı gibi bazı noktalarda provokatör grupların devreye girdiğini belirterek, şunları ifade etti:
İranlı siyaset bilimci ve medya uzmanı Hami Hamedi, ülkede yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, barışçıl protestoların yabancı aktörlerin müdahalesiyle şiddet olaylarına dönüştürüldüğünü belirtti.
Perşembe günü başlayan protestoların başlangıçta sükunet içinde ilerlediğini gözlemledik, ancak gece yarısına doğru atmosfer değişti. Örneğin, Tahran’daki Qaj Meydanı’nda bazı kişilerin polis kameralarını devre dışı bırakıp sivillere ve güvenlik güçlerine ait araçları ateşe verdiklerini gördük.
Olaylar sırasında bazı kişilerin gençleri banka vitrinlerini taşlamaya ve kamu mallarına zarar vermeye açıkça teşvik ettiğine tanık olduk. Bu kişiler belli ki özel bir niyetle hareket ediyordu. Mescitlerin yakılması, kamu binalarının tahribi, bunlar halkın tepkisi değil, dış güdümlü provokasyonlardır.
Reza Pehlevi’nin halkı sokağa çağırmasına rağmen cuma günü sahadaki şiddet eğilimli grupların sayısında belirgin bir azalma gözlendi, cumartesi günü ise olaylar yaklaşık yüzde 60 oranında azaldı. Sahadaki gözlemler ve eldeki objektif bilgiler, meydanlarda ne protesto, ne destekçi toplulukları, ne de herhangi bir bayrak gösterisi olmadığını ortaya koydu.
Salı günü ise Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda ve diğer kentlerde insanlar İslam Cumhuriyeti’ne destek vermek için sokaklara çıktı; hükümetlerinin ve ülkelerinin arkasında durduklarını göstermek istediler.
İranlı gençler geleceklerinden kaygılı, toplumun tüm kesimleri refah düzeyi konusunda endişeli. Esnafın da ekonomik anlamda haklı beklentileri var. Hükümet bu talepleri karşılamakla yükümlü. Değişimin yolu ne kaostan ne de düşman dalgasına eklemlenmekten geçiyor. Düşmanlık besleyen aktörler, yalnızca kendi çıkarlarının peşinde olduklarını ve halka gerçek anlamda değer vermediklerini defalarca kanıtladı.
