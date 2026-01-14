https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/iranli-uzman-yabanci-aktorler-bariscil-protestolari-siddet-ve-kaosa-cevirmeye-calisiyor-1102743429.html

İranlı Uzman: Yabancı aktörler barışçıl protestoları şiddet ve kaosa çevirmeye çalışıyor

İranlı siyaset bilimci ve medya uzmanı Hami Hamedi, ülkede yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, barışçıl protestoların yabancı aktörlerin müdahalesiyle... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

İran’da son günlerde yaşanan kitlesel protestolar ve ardından gelen şiddet olaylarıyla ilgili Sputnik’e açıklamalarda bulunan İranlı siyaset bilimci ve medya uzmanı Hami Hamedi, ülkede başlayan gösterilerin başlangıçta barışçıl olduğunu, ancak daha sonra provoke edilerek şiddete sürüklendiğini söyledi.Hamedi, bizzat sahada gözlemlediği protestolarda, Tahran’daki Qaj Meydanı gibi bazı noktalarda provokatör grupların devreye girdiğini belirterek, şunları ifade etti:

