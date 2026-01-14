https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/iran-abd-irandaki-protestolar-sirasinda-siddeti-kiskirtti-1102718278.html
İran: ABD, İran'daki protestolar sırasında şiddeti kışkırttı
İran: ABD, İran'daki protestolar sırasında şiddeti kışkırttı
Sputnik Türkiye
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, rump’ın İran’daki protestolara ilişkin açıklamalarının şiddeti kışkırttığını, egemenliği tehdit ettiğini... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T03:31+0300
2026-01-14T03:31+0300
2026-01-14T03:31+0300
dünya
abd
ortadoğu
donald trump
guterres
i̇ran
abd
bm güvenlik konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara ilişkin son açıklamalarının şiddeti körüklediğini ve İran’ın egemenliğini tehdit ettiğini belirtti.İravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, şu ifadeleri kullandı:İravani, Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ni, ABD’nin şiddeti teşvik eden açıklamalarını ve güç kullanma tehditlerini kınamaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/suudi-arabistan-umman-ve-katar-abdyi-irana-askeri-mudahaleden-kacinmaya-cagirdi-1102717873.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ortadoğu, donald trump, guterres, i̇ran, abd, bm güvenlik konseyi
abd, ortadoğu, donald trump, guterres, i̇ran, abd, bm güvenlik konseyi
İran: ABD, İran'daki protestolar sırasında şiddeti kışkırttı
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, rump’ın İran’daki protestolara ilişkin açıklamalarının şiddeti kışkırttığını, egemenliği tehdit ettiğini söyledi.
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara ilişkin son açıklamalarının şiddeti körüklediğini ve İran’ın egemenliğini tehdit ettiğini belirtti.
İravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, şu ifadeleri kullandı:
“Bu sorumsuz açıklama, açıkça siyasi istikrarsızlığı teşvik etmekte, şiddeti kışkırtmakta ve İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini tehdit etmektedir”
İravani, Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ni, ABD’nin şiddeti teşvik eden açıklamalarını ve güç kullanma tehditlerini kınamaya çağırdı.