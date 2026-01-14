Türkiye
İran: ABD, İran'daki protestolar sırasında şiddeti kışkırttı
İran: ABD, İran'daki protestolar sırasında şiddeti kışkırttı
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, rump'ın İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarının şiddeti kışkırttığını, egemenliği tehdit ettiğini... 14.01.2026
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara ilişkin son açıklamalarının şiddeti körüklediğini ve İran’ın egemenliğini tehdit ettiğini belirtti.İravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, şu ifadeleri kullandı:İravani, Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ni, ABD’nin şiddeti teşvik eden açıklamalarını ve güç kullanma tehditlerini kınamaya çağırdı.
İran: ABD, İran'daki protestolar sırasında şiddeti kışkırttı

03:31 14.01.2026
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara ilişkin son açıklamalarının şiddeti körüklediğini ve İran’ın egemenliğini tehdit ettiğini belirtti.
İravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, şu ifadeleri kullandı:
“Bu sorumsuz açıklama, açıkça siyasi istikrarsızlığı teşvik etmekte, şiddeti kışkırtmakta ve İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini tehdit etmektedir”
İravani, Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ni, ABD’nin şiddeti teşvik eden açıklamalarını ve güç kullanma tehditlerini kınamaya çağırdı.
DÜNYA
Suudi Arabistan, Umman ve Katar, ABD'yi İran'a askeri müdahaleden kaçınmaya çağırdı
02:16
