İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
İnsan Hakları Derneği İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 14.01.2026
İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Eşbaşkanı ve avukat Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde yaptığı yürüyüş sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı belirtilirken, "Şüpheli şahsın, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenilmiştir." denildi. Açıklama İHD'den geldiKonuyla ilgili İHD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;"Çok üzgünüz...Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz."Emniyet: Şüpheli suçunu kabul ettiİzmir İl Emniyet Müdürlüğü olaya ilişin bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:"Çiğli ilçesinde 14 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir erkek şahsa ait cansız beden bulunmuştur. Olayın maktulünün A.A. (1957 doğumlu – emekli öğretmen, serbest avukat) olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin M.D.E. (1996 doğumlu) olduğu tespit edilmiş ve şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanmıştır.Şüpheli şahsın, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."
12:43 14.01.2026 (güncellendi: 13:02 14.01.2026)
İnsan Hakları Derneği İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Eşbaşkanı ve avukat Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde yaptığı yürüyüş sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı belirtilirken, "Şüpheli şahsın, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenilmiştir." denildi.

Açıklama İHD'den geldi

Konuyla ilgili İHD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Çok üzgünüz...
Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz."

Emniyet: Şüpheli suçunu kabul etti

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olaya ilişin bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Çiğli ilçesinde 14 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir erkek şahsa ait cansız beden bulunmuştur. Olayın maktulünün A.A. (1957 doğumlu – emekli öğretmen, serbest avukat) olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin M.D.E. (1996 doğumlu) olduğu tespit edilmiş ve şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanmıştır.
Şüpheli şahsın, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."
