İş insanı safari için gittiği Etiyopya'da çatışmada arada kaldı: Hayatını kaybetti
Silkar Madencilik'in sahibi iş insanı Erdoğan Akbulak, safari tatili için gittiği Etiyopya'da çatışma arasında kalarak yaşamını yitirdi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Safari turu için Etiyopya'ya giden Silvar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak, ülkede iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken iş insanının cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Safari gezisi için gitmiştiDoğal taş ve madencilik sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Bilecik merkezli Silkar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak, Etiyopya'da katıldığı bir safari gezisi sırasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Hürriyet'in haberine göre, ağır yaralanan Akbulak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Etiyopya makamları soruşturma başlatırken, ailesi cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve yerel yetkililerle temas kurdu.Erdoğan Akbulak kimdir?Silkar Madencilik’in sahibi olan Erdoğan Akbulak, Türk iş dünyasının doğal taş ve madencilik alanındaki önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. AKDO markasının da kurucusu olan Akbulak, Türk mermerinin dünya pazarlarına açılmasında önemli rol oynadı.
Safari turu için Etiyopya'ya giden Silvar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak, ülkede iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken iş insanının cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Safari gezisi için gitmişti
Doğal taş ve madencilik sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Bilecik merkezli Silkar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak, Etiyopya'da katıldığı bir safari gezisi sırasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Hürriyet'in haberine göre, ağır yaralanan Akbulak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Etiyopya makamları soruşturma başlatırken, ailesi cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve yerel yetkililerle temas kurdu.
Silkar Madencilik’in sahibi olan Erdoğan Akbulak, Türk iş dünyasının doğal taş ve madencilik alanındaki önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. AKDO markasının da kurucusu olan Akbulak, Türk mermerinin dünya pazarlarına açılmasında önemli rol oynadı.