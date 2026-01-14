https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/iett-soforu-hizini-alamadi-camdan-firladi-yumruklar-havada-ucustu-1102727699.html
İETT şoförü hızını alamadı, camdan fırladı: Yumruklar havada uçuştu
İETT şoförü hızını alamadı, camdan fırladı: Yumruklar havada uçuştu
İstanbul'da trafikte sinirlenen şoför, otobüsün camından fırladı ve kavgaya koştu. 14.01.2026
2026-01-14T10:55+0300
2026-01-14T10:55+0300
2026-01-14T11:52+0300
Üsküdar'da trafikte çıkan tartışmada, İETT şoförünün otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.İETT şoförü kavga ettiDr. Fahri Atabey Caddesi'nde İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etti.Diğer sürücüler ve vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, tarafların birbirlerine vurduğu anlar yer aldı.Görevden el çektirildiİETT'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, 10 Ocak'ta Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde bir otobüs şoförünün, trafikte yaşadığı tartışma sonrası uygun olmayan davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.Söz konusu personelin aynı gün derhal görevden el çektirildiği ifade edilen açıklamada, şoför hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İETT şoförü hızını alamadı, camdan fırladı: Yumruklar havada uçuştu
10:55 14.01.2026 (güncellendi: 11:52 14.01.2026)
İstanbul'da trafikte sinirlenen şoför, otobüsün camından fırladı ve kavgaya koştu.
