https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/iett-soforu-hizini-alamadi-camdan-firladi-yumruklar-havada-ucustu-1102727699.html

İETT şoförü hızını alamadı, camdan fırladı: Yumruklar havada uçuştu

İETT şoförü hızını alamadı, camdan fırladı: Yumruklar havada uçuştu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da trafikte sinirlenen şoför, otobüsün camından fırladı ve kavgaya koştu. 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T10:55+0300

2026-01-14T10:55+0300

2026-01-14T11:52+0300

türki̇ye

i̇ett

i̇stanbul

şoför

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102727367_0:0:691:389_1920x0_80_0_0_dd925e03a3716619e87e2b510cac2717.png

Üsküdar'da trafikte çıkan tartışmada, İETT şoförünün otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.İETT şoförü kavga ettiDr. Fahri Atabey Caddesi'nde İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etti.Diğer sürücüler ve vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, tarafların birbirlerine vurduğu anlar yer aldı.Görevden el çektirildiİETT'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, 10 Ocak'ta Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde bir otobüs şoförünün, trafikte yaşadığı tartışma sonrası uygun olmayan davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.Söz konusu personelin aynı gün derhal görevden el çektirildiği ifade edilen açıklamada, şoför hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/kartalda-iett-otobusu-binaya-carpti-yaralilar-var-1102655940.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ett, i̇stanbul, şoför