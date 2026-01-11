Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/kartalda-iett-otobusu-binaya-carpti-yaralilar-var-1102655940.html
Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı: Yaralılar var
Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul Kartal'da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken otobüs çekiciyle olduğu yerden kaldırıldı. 11.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-11T21:43+0300
2026-01-11T21:44+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇ett
otobüs
kartal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102655783_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f6a0a553e15f545deab9bb74f2aeb95.jpg
Kartal'da, Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çarptı.Otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/zeytinburnunda-siteye-birakilan-kargo-paketi-patladi-3-kisi-yaralandi-1102654933.html
türki̇ye
i̇stanbul
kartal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102655783_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dbbf65f59c128bac61df31e80aceade6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, i̇ett, otobüs, kartal
i̇stanbul, i̇ett, otobüs, kartal

Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı: Yaralılar var

21:43 11.01.2026 (güncellendi: 21:44 11.01.2026)
© AA / Muhammed Gencebay GürKartal'da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Kartal'da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu 6 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
© AA / Muhammed Gencebay Gür
Abone ol
İstanbul Kartal'da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken otobüs çekiciyle olduğu yerden kaldırıldı.
Kartal'da, Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çarptı.
Otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
TÜRKİYE
Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı: 3 kişi yaralandı
20:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала