https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/kartalda-iett-otobusu-binaya-carpti-yaralilar-var-1102655940.html
Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı: Yaralılar var
Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul Kartal'da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken otobüs çekiciyle olduğu yerden kaldırıldı. 11.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-11T21:43+0300
2026-01-11T21:43+0300
2026-01-11T21:44+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇ett
otobüs
kartal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102655783_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f6a0a553e15f545deab9bb74f2aeb95.jpg
Kartal'da, Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çarptı.Otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/zeytinburnunda-siteye-birakilan-kargo-paketi-patladi-3-kisi-yaralandi-1102654933.html
türki̇ye
i̇stanbul
kartal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102655783_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dbbf65f59c128bac61df31e80aceade6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, i̇ett, otobüs, kartal
i̇stanbul, i̇ett, otobüs, kartal
Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı: Yaralılar var
21:43 11.01.2026 (güncellendi: 21:44 11.01.2026)
İstanbul Kartal'da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken otobüs çekiciyle olduğu yerden kaldırıldı.
Kartal'da, Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çarptı.
Otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.