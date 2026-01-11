https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/kartalda-iett-otobusu-binaya-carpti-yaralilar-var-1102655940.html

Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı: Yaralılar var

Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı: Yaralılar var

İstanbul Kartal'da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken otobüs çekiciyle olduğu yerden kaldırıldı. 11.01.2026, Sputnik Türkiye

Kartal'da, Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çarptı.Otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

