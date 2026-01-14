Hayranları merakla bekliyordu: Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumunu avukatı açıkladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/hayranlari-merakla-bekliyordu-unlu-sarkici-fatih-urekin-saglik-durumunu-avukati-acikladi--1102740738.html
14.01.2026
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, ekim ayında evinde kalp krizi geçirmişti. Kalbi 20 dakika duran ve müdahale ile çalıştırılan Ürek, o günden beri yoğun bakımda tedavi görüyor. Ünlü ismin durumuyla ilgili son açıklama avukatından geldi. Ürek'in avukatı "Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir" dedi. Ekim ayından beri yoğun bakımda tedavisi sürüyor15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama geldi. Avukat Berrin Ayata şunları dile getirdi:
Ekim ayından beri yoğun bakımda tedavisi sürüyor
15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama geldi. Avukat Berrin Ayata şunları dile getirdi:
“Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek'in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz.”