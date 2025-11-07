https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/yogun-bakimda-olan-fatih-urekin-menajeri-dua-etmekten-baska-hicbir-sansimiz-yok-1100814431.html
Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında 20 dakika kalbi duran ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ürek'in son durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv açıklama yaptı. Siliv, "Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok çünkü zaten doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Şu an raporları iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı" dedi. 15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Sevenleri ise ünlü isimden gelecek iyi bir haber bekliyor. Ürek'in son durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv'den yeni bir açıklama geldi.Beklemek zorundayızHürriyet'in haberine göre Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, şarkıcının durumunun stabil seyrettiğini dile getirdi ve kritik sürece dair şu ifadeleri kullandı:"Bu süreçte beklemek zorundayız. Sürecin ne kadar devam edeceğini Allah’tan başka kimse bilmiyor. Çünkü 8 ay uyuyan da 3 ay uyuyan da var. Bu insanların arasında uyanıp eskisi gibi olabilenler de var, olamayanlar da var. Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok çünkü zaten doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Şu an raporları iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı."
