Fenerbahçeli yönetici duyurdu: Ünlü oyuncu takıma geliyor
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N’Golo Kante’nin takıma katılacağını duyurdu. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Torunoğulları, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N’Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye transferinin gündemde olduğunu belirterek, “Kante geliyor” ifadesini kullandı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine ilişkin açıklamada bulundu.
Torunoğulları, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N’Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye transferinin gündemde olduğunu belirterek, “Kante geliyor” ifadesini kullandı.