Fenerbahçeli yönetici duyurdu: Ünlü oyuncu takıma geliyor
Fenerbahçeli yönetici duyurdu: Ünlü oyuncu takıma geliyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin takıma katılacağını duyurdu. 14.01.2026
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Torunoğulları, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N’Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye transferinin gündemde olduğunu belirterek, “Kante geliyor” ifadesini kullandı.
Fenerbahçeli yönetici duyurdu: Ünlü oyuncu takıma geliyor

23:47 14.01.2026
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N’Golo Kante’nin takıma katılacağını duyurdu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine ilişkin açıklamada bulundu.
Torunoğulları, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N’Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye transferinin gündemde olduğunu belirterek, “Kante geliyor” ifadesini kullandı.
